Stiri pe aceeasi tema

- Circulatia pe bulevardul Decebal va fi inchisa, intre strada Dristorului si Piata Muncii, precum si pe strazile ce acced in acest tronson, incepand de miercuri, ora 10,00, pentru a fi continuate lucrarile la parcarea subterana din zona. De asemenea, politistii dispun inchiderea strazii…

- Lucrarile la noul corp de cladire au inceput in urma cu aproximativ o luna. Construcția se ridica pe locul unei vechi cladiri, amplasament pus la dispoziție de Primaria Timișoara. Dupa finalizarea lucrarilor, noua construcție va fi in proprietatea Consiliului Local Timișoara, reprezentanții acestuia…

- Fantana cu Pești din Piața Victoriei, unul dintre cele mai importante obiective turistice din Timișoara, va intra intr-un amplu proces de reabilitare in perioada imediat urmatoare. Nicolae Robu a anunțat ca recent a fost semnat contractul pentru proiectarea și execuția lucrarilor de restaurare a acestei…

- Se vorbește de patru ani despre reabilitarea Fantanii cu Pești, considerata un simbol turistic al Timișoarei, iar reprezentanții primariei au reușit in sfarșit sa gaseasca un proiectant și constructor, dupa ce prima licitație a eșuat. De lucrarile prevazute se va ocupa firma JDA Consult din…

- Tinerii amatori de sporturi extreme primesc o veste buna, in sfarșit. Nicolae Robu a anunțat, astazi, in cadrul conferinței de presa de la Primaria Timișoara, ca incep lucrarile de realizare a skatepark-ului promis de mulți ani in Parcul Central. „Se știe ca de mult timp este așteptat un skatepark la…

- In scurt timp, asocierea de firme care a obținut contractul de lucrari poate demara executia in cadrul proiectului... The post Incep lucrarile de modernizare a unui drum intens circulat din vestul tarii. Valoarea proiectului este de 36,4 milioane de lei, din care 28,22 milioane sunt bani nerambursabili…

- Comisia de circulație a avizat favorabil inchiderea traficului rutier pe Podul Dragalina, adica pe bulevardul cu același nume, intre Splaiul Tudor Vladimirescu și Splaiul Nicolae Titulescu. „Masura se va aplica incepand din 6 mai 2019 (noaptea de 5 spre 6 mai) pana in 31 august 2019 pentru…

- Trei benzi de circulatie de pe bulevardul Decebal, pe tronsonul cuprins intre Piata Hurmuzachi (fosta Piata Muncii) si Strada Dristorului, au fost inchise de vineri, 29 martie, in vederea executarii lucrarilor la parcarea subterana de pe bd. Decebal, anunta Primaria Sectorului 3. Parcarea va avea un…