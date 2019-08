Stiri pe aceeasi tema

- Urmare deciziei adoptate in cadrul sedintei Comisiei de securitate rutiera municipiului Buzau intrunita in data de 01.08.2019 Primaria municipiului Buzau aduce la cunostinta instituirea din data de 15.08.2019 a unor sensuri unice de circulatie in municipiul Buzau dupa cum urmeaza: – instituirea sensului…

- Trei strazi care sunt intens circulate, aflate in cartierul Modern, la intrarea in Timișoara, urmeaza sa fie modernizate cu bani din bugetul local al primariei. In urmatoarea ședința a Consiliului Local Timișoara, aleșii vor vota un proiect de hotarare cu privire la aprobarea studiului de fezabilitate…

- Comisia de circulatie a municipiului Timisoara a aprobat inchiderea traficului rutier in parcarea din Piata Iancu Huniade (Modex) si pe... The post Se inchide traficul rutier intr-o zona intens circulata din Timisoara! appeared first on Renasterea banateana .

- Pentru fluidizarea circulației in cartierul Bistrița Lac, pe mai multe strazi se va circula pe un singur sens. Masura intra in vigoare incepand de sambata, 6 iulie 2019. Pe strada Livezilor se va circula dinspre strada Nufarului spre strada... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- În prima etapa se vor institui sensuri unice de circulație în perimetrul strazilor C-tin Brâncuși – Macinului – Septimiu Albini – Mihai Veliciu, astfel: str. Madach Imre – sens de circulație spre strada Mihai Veliciu str. Aron Densușianu…

- Bro(nx)șteni, cartierul renascut din propria-i cenușa, asemenea pasarii Phoenix, ar putea avea parte de o sistematizare facuta dupa modelul cartierului Dorobanți. Lasat la urma de autoritați, Broșteniul incepe sa semene și el a cartier civilizat, dupa asfaltarea straduțelor care il strabat și, potrivit…

- DECIZIE… Primaria Vaslui vrea sa puna ordine in traficul din oras. Din octombrie 2018, la nivelul primariei se lucreaza la un nou regulament de circulatie, prin care se stabilesc masuri clare in vederea fluidizarii traficului, desi unele nu vor fi pe placul unora dintre participantii la trafic. Regulamentul…

- FOTO – Facebook/INFO Trafic jud. Cluj In cursul zilei de marți, 18 iunie, mai mulți conducatori auto care s-au aflat in trafic pe raza municipiului Cluj-Napoca au fost surprinși de apariția pe carosabil a unui cal lasat nesupravegheat. Pana in acest moment nu se știe cum a ajuns cabalina pe strazile…