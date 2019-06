Primaria Capitalei se pregateste sa desfiinteze Depoul Victoria. Iata la cine va ajunge terenul de zeci de milioane de euro Primaria Capitalei vrea sa desfiinteze Depoul Victoria si sa dea terenul - unul dintre cele mai valoroase din intreaga tara - Societatii de Transport Bucuresti (STB) SA. Iar aceasta societate ar urma sa foloseasca respectiva suprafata, situata chiar in vecinatatea sediului Guvernului Romaniei, pentru a obtine "venituri suplimentare". Cum anume si-a propus STB sa faca bani de pe urma terenului si de ce nu i s-a gasit acestuia alta utilitate autoritatile nu vor inca sa spuna.



