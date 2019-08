Stiri pe aceeasi tema

- Blestem chiar in ziua nunții! Aflat intr-un BMW, un mire a provocat un accident teribil imediat dupa ceromenie.foto “Blestem chiar in ziua nunții?!” – este intrebarea pe care au avut-o mulți dintre nuntașii unor tineri din Reșița, care au devenit astazi soț și soție. Și asta pentru ca, mirele a provocat…

- Accident cumplit in satul Dezghingea, raionul Comrat. Cinci copii au ajuns la spital dupa ce au fost loviti de un automobil.Doua dintre victime sunt in stare grava. Soferul era in stare de ebrietate si a fost retinut. Potrivit gagauzinfo.

- O prezentatoare TV celebra a murit la doar 35 de ani, producand un adevarat șoc in lumea mass-media. Emily Hartridge a murit intr-un accident auto produs in sudul Londrei. Prezentatoarea TV Emily Hartridge a fost ucisa intr-un accident tragic cu scuterul. Anunțul a fost facut sambata pe contul de Instagram…

- Acuzatii grave la Spitalul de Urgenta din Focsani dupa ce o tanara a murit la nasterea primului ei copil. Familia sustine ca medicii au lasat-o pe mama sa treaca printr-un travaliu chinuitor, desi avea o sarcina cu risc. Nicoleta si-ar fi vazut fetita, imediat dupa nastere. Apoi o problema neasteptata…

- Autoritatile din judetul Olt au activat planul rosu de interventie in urma unui accident rutier produs marti pe DN 65, la Priseaca, intre mai multe autovehicule, in urma caruia au fost un mort si 19 raniti,...

- O tanara in varsta de 21 de ani, romanca, a murit in Italia, in urma unui accident grav, intre localitatile Roccafranca și Orzinuovi. Doriana Serbu nu a avut nicio sansa. Astazi, familia a condus-o pe fata pe ultimul drum, iar in urma ei au ramas oameni impietriți de durere și lacrimi care nu se mai…

- Imagini cutremuratoare. Accident teribil : Doi tineri au murit, masina lor s-a rupt in doua.video+foto Doi tineri au murit si un alt prieten al lor este in stare extrem de grava la spital, dupa un accident teribil ce a avut loc in Tulcea. Masina lor s-a rupt in doua, dupa ce a intrat violent intr-un…

- Lumea fotbalului deplange moartea fostului international spaniol Jose Antonio Reyes, pe site-urile oficiale ale cluburilor si pe retelele de socializare aparand, sambata, numeroase mesaje de condoleante:Arsenal Londra: “Toti cei de la Arsenal sunt devastati de vestea socanta ca fostul nostru…