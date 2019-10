Presedintele PMP, Eugen Tomac, face apel la liderii USR-PLUS sa-l sustina pe Theodor Paleologu in cursa prezidentiala, precizand ca, daca Dan Barna, candidatul USR, "ar accepta sa vina langa Paleologu", Viorica Dancila sigur nu va intra in turul doi. "Ne gasim intr-un moment important al campaniei electorale. Fac un apel catre votantii USR si liderii Aliantei USR- PLUS, sa il sustina pe Theodor Paleologu in cursa pentru Presedintia Romaniei. Daca Dan Barna, un om nou in politica care a facut mari progrese, doreste in mod real sa demonstreze ca are capacitatea de a pune interesul tarii mai presus…