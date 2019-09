Presedintele francez Emmanuel Macron l-a primit marti pe premierul Republicii Mali, Boubou Cisse, pentru a discuta despre cooperarea in domeniul securitatii, impotriva gruparilor jihadiste, care isi continua atacurile in pofida a mai mult de zece ani de interventie internationala, informeaza AFP. Aflat in vizita oficiala in Franta la invitatia premierului Edouard Philippe, Cisse i-a multumit presedintelui francez pentru sprijinul sau in vederea reinnoirii mandatului fortelor ONU in Mali (Minusma). "Lupta Republicii Mali impotriva terorismului este de asemenea lupta Frantei si Europei, (iar) soldatii…