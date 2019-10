Stiri pe aceeasi tema

- Așadar, Dan Nica ar putea fi noua propunere pentru funcția de comisar european pentru Transporturi, conform unor surse citate de Antena 3. Inițial, era vehiculat numele lui Victor Negrescu. Viorica Dancila a afirmat ca dorește sa discute cu Ursula von der Leyen, președintele Comisiei Europene,…

- Liderul PSD, Viorica Dancila, spune ca secretarul general al PSD, Mihai Fifor, este potrivit pentru postul de comisar european, dar vor fi si alte propuneri in sedinta Comitetului Executiv al partidului, iar ea si-ar dori o femeie. Dancila a precizat ca in urma cu o zi a discutat la telefon cu sefa…

- Presedinta desemnata a Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a cerut luni inlocuirea rapida a candidatilor Romaniei si Ungariei, dupa ce nominalizatii celor doua tari pentru postul de comisar european au...

- Informatia provine de la oficiali de la Bruxelles si survine in contextul in care purtatorul de cuvant al Ursulei von der Leyen a declarat ca aceasta a cerut luni inlocuirea rapida a candidatilor Romaniei si Ungariei guvernelor de la Bucuresti si Budapesta, dupa ce nominalizatii celor doua tari pentru…

- Ungaria a propus presedintei alese a Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, un nou candidat pentru echipa sa, in persoana ambasadorului Budapestei la Uniunea Europeana, Oliver Varhelyi, dupa esecul inregistrat luni in Comisia Afaceri Juridice a Parlamentului European (PE) de primul sau candidat, Laszlo…

- ”Nu e in regula! Sunt state precum Ungaria care se pare ca vor primi portofoliul pentru "Ajutor Umanitar" ( in contextul in care stim cum "s au pregatit" vecinii nostri pentru a limita accesul migrantilor pe teritoriul lor), iar noi facem scandal si ne spalam din nou rufele in fata UE, incercand…

- Ludovic Orban, presedintele PNL, sustine ca Ursula von der Leyen, presedintele ales al Comisiei Europene, nu a acceptat-o pe Rovana Plumb pentru o functie de comisar european, ci a fost pusa in fata faptului implinit de Guvernul Romaniei. Mai mult, Orban sustine ca von der Leyen i-ar fi cerut premierului…

- Presedintele PMP, europarlamentarul Eugen Tomac, a declarat ca, in cazul in care se confirma ca portofoliul de comisar european destinat Romaniei va fi gestionat de Rovana Plumb, "este clar ca a fost doar o negociere politica" si a sustinut ca Rovana Plumb are "profilul unui om politic slab", transmite…