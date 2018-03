Stiri pe aceeasi tema

- Zeci de mii de kurzi s-au adunat aseara in regiunea Akra din nordul Irakului pentru a sarbatori Nowruzul, sau Anul Nou Persan. Ei au aprins torțe și au urcat in varful unui munte din localitate, unde au fost amplasate mai multe drapele kurde.

- Studenții straini de la Universitatea din Pitești, care urmeaza in prezent cursurile Anului Pregatitor de Limba Romana, au participat, marți, 20 Martie 2018, la seminarul cu tema „Sa descoperim Libanul, Guadelupa, Camerun și Franța”, ...

- Interpretul de muzica populara gorjean Ion Dragan va fi sarbatorit, la sfarsitul lunii aprilie, in judetul Arges, cu prilejul implinirii a 20 de ani de activitate artistica. Spectacolul aniversar se numeste „Mai, Ioane cu must...

- Simbolul primaverii, Martisorul, continua sa fie sarbatorit nu doar in tara, dar si in strainatate. Moldovenii stabiliti in Olanda si Belgia au avut parte de mai multe concerte oferite de interpretii din Moldova.

- Senatorul PSD Constanta Stefan Mihu a trimis o interpelare prim ministrului Romaniei, Viorica Dancila, si ministrului Apelor si Padurilor, Ioan Denes, in care solicita pozitia executivului in legatura cu proiectul "Plaja terapeuticaldquo;, singura plaja pentru persoanele cu dizabilitati. Va reamintim…

- Un barbat în vârsta de 40 de ani a fost înjunghiat cu un cuțit de soția sa. Incidentul a avut loc în aceasta dimineața, când soțul a ajuns acasa. Potrivit informațiilor Poliției, în jurul orei 5:00, când barbatul a venit acasa în stare…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a semnat luni, 5 martie a.c., urmatoarele decrete, potrivit unui comunicat al Administratiei Prezidentiale. Decret pentru promulgarea Legii privind trecerea unor bunuri imobile din domeniul public al statului și din administrarea Administrației Naționale…

- Zeci de copii ai romanilor din regiunea ucraineana Transcarpatia s-au intrecut, sambata, in localitatea Apsa de Jos, la Festivalul „Martisor – vestitorul primaverii Centenarului”, menit sa reinvie traditiile romanilor din dreapta Tisei, ei fiind recompensati cu martisoare de oameni de cultura din judetul…

- Sunt impreuna de 70 de ani, dar se iubesc la fel ca-n prima zi. Este vorba despre un cuplu din satul Sturzovca, raionul Glodeni, care si-a celebrat nunta de platina. Alaturi de mire si mireasa au sarbatorit copiii, nepoții și stranepoții lor. "Va felicitam cu ocazia acestei aniversari, va dorim sanatate…

- EMOTII Prescolarii sustin zilele acestea primul ‘’examen’’ din viata lor. Copiii vor fi evaluati psihosomatic, in perioada 1 – 23 martie 2018, in vederea inscrierii in clasa pregatitoare pentru anul scolar 2018 – 2019. La nivelul judetului Vaslui exista sapte centre, iar cei care ii vor evalua sunt…

- Administratia Bazinala de Apa Dobrogea Litoral scoate la licitatie contractul "Servicii de pregatire pentru sezonul estival 2018 a plajelor litoralului Marii Negre aflate in administrarea ANAR ABADLldquo;, in valoare estimata de 409.776,98 de lei. Societatile interesate de acest contract vor depune…

- Vineri, 23 februarie 2018, oficialitați dambovițene il acompaniau pe ambasadorul Rusiei, Valeri Kusmin, și depuneau coroane de flori la monumentul din cimitirul Post-ul Ambasadorul Rusiei a sarbatorit Ziua Armatei Roșii la Targoviște, departe de ochii presei. Elevi, cu flori in maini, au fost aduși…

- Regele muzicii usoare rusesti, Filip Kirkorov, a petrecut noaptea trecuta in beciurile Cricova impreuna cu membrii formatiei „DoReDos”, pentru care el, impreuna cu poetul John Ballard, a compus piesa „My lucky day”. Duminica, formatia „DoReDoS” primește felicitari: cum altfel! Cu un rezultat cu adevarat…

- Din dorința comuna de a promova activitați specifice formarii armonioase a copilului, conducerea Școlii Gimnaziale „Singidava” Cugir a lansat in aceasta saptamana proiectul de parteneriat „Pas cu pas spre viata de scolar” alaturi de gradinitele arondate: Gradinița cu Program Prelungit „Prichindel”…

- Despre Jay Z se poate spune orice, numai ca nu e generos nu. Celebrul rapperul a cheltuit o avere in onoarea bunului sau prieten, și totodata prieten de afaceri, OG Juan, care a implinit 50 de ani in weekendul trecut. Jay Z l-a sarbatorit pe OG Juan Petrecerea a inceput printr-o cina de 13,000 de dolari…

- Mii de libieni au marcat sambata implinirea a sapte ani de la revolutia care a rasturnat de la putere regimul lui Muammar Gaddafi in 2011, in pofida greutatilor cotidiene dintr-o tara macinata de o criza politica si economica fara precedent, relateaza AFP.

- Jucatorii lui PAOK i-au cantat "La mulți ani" lui Razvan Lucescu, distrandu-se in cabina dupa 2-0 cu Lamia. In urmatoarele trei saptamani, Olympiakos și AEK vin la Salonic. Cand Lucescu a intrat in vestiar, jucatorii ii pregatisera surpriza. Un tort și un "Happy Birthday to Mister" foarte zgomotos.…

- Dinamo a facut saltul pe ultimul loc califi cabil in play-off-ul Ligii I, dupa victoria de la Concordia Chiajna, scor 4-3. „Cainii” au jubilat din plin, iar antrenorul Vasile Miriuța le-a reproșat jucatorilor ca au stat prea mult imbrațișați dupa goluri

- Gabriel Torje (28 de ani) a marcat chiar la primul meci de la revenirea la Dinamo. Mijlocașul, care aparține in continuare de Ahmat Groznii, a marcat golul trei al formației sale din deplasarea de la Concordia Chiajna. Imediat dupa gol, Torje a mers sa se bucure alaturi de galeria "cainilor". La meci…

- Mihai Morar și-a sarbatorit tatal. Realizatorul tv a postat pe contul de socializare o imagine, alaturi de care a scris un mesaj pentru parintele sau. „Azi e ziua lui Tata. La multi ani, tinere! #familiaMorar”, a scris Mihai Morar. „Sa-ti traiasca, sa fie sanatos si sa va ajute la nevoie cu un sfat…

- Deputații au adoptat, ieri, un proiect de lege pentru aprobarea O.G. nr. 13/2017 prin care toți preșcolarii și școlarii din Romania, de la stat și de la privat, vor primi zilnic, pana in anul 2023, cate o masa constand in fructe, legume, banane, lapte și produse de patiserie.

- Deputatii au decis: Prescolarii si elevii vor beneficia de fructe proaspete, in special de banane, in conformitate cu normele europene in Social / In calitate de for decizional, Camera Deputatilor a adoptat marti, 6 februarie, proiectul de lege pentru aprobarea Ordonantei Guvernului 13/2017 privind…

- Fiica lor a implinit un an si deja face primii pasi. Uite ce a ales de pe tavita la petrecerea de turta. Catalina Grama (Jojo) si Paul Ipate formeaza unul dintre cele mai frumoase cupluri din showbiz. In weekend, cei doi si-au serbat fetita, pe micuta Zora, care a implinit un an pe 10 ianuarie si care,…

- La sfarsitul lunii viitoare, statiunea Mamaia va redeveni, pentru o zi, capitala europeana a sportului de masa. In data de 25 martie 2018, va avea loc a V-a editie a Maratonului Nisipului, cea mai mare competitie de anduranta din Europa desfașurata integral pe nisip. Evenimentul sportiv internațional…

- Relația dintre Nicolae Guța și Cristina este, practic, istorie, cei doi urmand sa divorțeze cat de curand. Doar ca, pana atunci, blondina pare sa petreca cat poate, timp in care manelistul se chinuiește sa faca banii necesari pentru a-i ”rezolva” viitorul.

- Soluționarea revendicarilor angajaților de la Apele Romane trebuie tratata cu prioritate de conducerea Administrației Naționale, arata Ministerul Apelor și Padurilor (MAP) intr-un comunicat de presa. Noua conducere a MAP considera ca revendicarile sunt, in buna parte, indreptațite…

- Joi, 25 ianuarie 2018, la Gradinița cu program normal din Garbova, cadrele didactice Lupean Delia,Muntean Felicia,Muntean Nicoleta si Albu Simona le-au prezentat prescolarilor si scolarilor imagini despre Mica Unire explicandu-le ca in fiecare an la 24 ianuarie, romanii sarbatoresc Unirea Principatelor…

- Muzicianul Ed Sheeran a anuntat ca pisica sa a executat un ''dans festiv'' dupa ce artistul a castigat duminica doua premii Grammy, informeaza Press Association. ''Divide'' cel de-al treilea produs discografic al cantaretului britanic a fost recompensat…

- Ateneul Popular „Mr.Gh.Pastia” din Focsani impreuna cu Asociatia Personalului Didactic „Simion Mehedinti” si Liceul de Muzica si Arte plastice „Gh.Tattarescu” Focsani, organizeaza, marti, 30 ianuarie 2018, evenimentul „I.L.Caragiale, 166 de ani de la nastere”, care cuprinde…

- Miercuri, 24 ianuarie, a fost bucurie mare in familia lui Mihai Morar. Prezentatorul TV l-a sarbatorit, alaturi de familie, pe nepoțelul lui, nascut chiar de ziua Unirii. ”Nascut de Mica Unire. Marele nepot”, a scris unchiul Mihai Morar pe pagina de Instagram, unde a postat și o imagine cu nepoțelul…

- Pe data de 22 ianuarie 2018, la Centrul de Documentare si Informare al Colegiului Economic Mangalia a avut loc o activitate cultural stiintifica dedicata implinirii a 159 de ani de la Unirea Principatelor Dunarene. Manifestarea a fost pregatita de profesor documentarist Ibolya Negoita si echipa pedagogica…

- Ca orice roman care isi respecta trecutul si istoria, elevii si profesorii Liceului Teoretic Teius, au sarbatorit in avans, azi, 23 februarie, 159 de ani de la Unirea Moldovei cu Tara Romaneasca din24 ianuarie 1859. „Mica Unire”, reprezinta un moment important in istoria romanilor, fiind considerat…

- • Petrecerea a fost organizata saptamana trecuta de artistele Silvana Riciu si Claudia Ghitulescu A incheiat anul foarte bine, a fost la colindat intr-o formula inedita alaturi de doua colege si trei instrumentisti, dar si impreuna cu grupurile vocale pe care le coordoneaza, pentru ca ii place sa pastreze…

- Prezent la reluarea pregatirilor liderului Seriei a III-a a Ligii a III-a, FC Petrolul Ploiești, pe 10 ianuarie 2018, dupa acordul de imprumut oferit de Gheorghe Hagi, patronul academiei de fotbal care-i poarta numele, internaționalul de juniori Mihai Ene a fost sarbatorit astazi, 17 ianuarie 2018,…

- Elevii si prescolarii se intorc la cursuri, luni, dupa vacanta de iarna care a inceput in 23 decembrie. Ei vor intra din nou in vacanta, pentru o saptamana, la inceputul lunii februarie. Tot in februarie, elevii de clasa a XII-a incep probele orale pentru prima sesiune a Bacalaureatului, pentru care…

- Elevii si prescolarii se intorc la scoala luni, dupa vacanta de iarna. Urmatoarea vacanta - intersemestriala - va fi intre 3 si 11 februarie 2018. Acest an scolar insumeaza 176 de zile lucratoare (35 de saptamani). Primul semestru se va incheia in 2 februarie 2018, iar semestrul al…

- Catolicii din Iordania si din tarile invecinate au sarbatorit Botezul Domnului, ca in fiecare an, la raul Iordan. La ceremonie au fost prezenti si crestini refugiati din Irak si Siria.Slujba religioasa a fost oficiata de administratorul apostolic al Ierusalimului.

- "Aceasta sarbatoare aduce fericire si speranta miilor de credinciosi si ne trimite la surse spirituale, precum si la traditii originale si uneste popoarele in jurul valoriloe crestine eterne ale tarii noastre", a declarat Putin, conform comunicatului de la Kremlin. El a adus un omagiu si "actiunii dezinteresate…

- Craciunul pentru crestinii ortodocsi de rit vechi este sarbatorit pe 7 ianuarie. Calendarul iulian sau pe stil vechi este decalat cu 13 zile fata de calendarul oficial. Biserica Ortodoxa Romana a trecut la noul calendar pe 1 octombrie 1924. Calendarul iulian si gregorian Inainte de Hristos existau…

- Cea mai importanta zi a anului s-a marcat și la Orhei, unde mii de oameni s-au adunat pentru a sarbatori Revelionul. Localnicii și vizitatorii au avut ocazia sa urmareasca cun spectacol cu legendele muzicii pop: Ace of Base, Dschinghis Khan și Arabesque.

- Peste 25 de mii de oameni au sarbatorit Revelionul la Orhei. Cel puțin așa susțin autoritațile locale. Legendele muzicii pop: Ace of Base, Dschinghis Khan și Arabesque, au cantat pe scena din Orhei și au transformat Piața Vasile Lupu, intr-un imens platou de dans.

- Anul Nou incepe cu sarbatoarea Sfantului Vasile cel Mare, unul dintre cei mai importanti parinti ai Bisericii Ortodoxe si unul dintre cei mai mari teologi crestini, considerat "pazitor de duhuri rele”. In ziua de Sfantul Vasile cel Mare este bine sa versi vin pe masa, sa spargi un pahar alb, sa rastorni…

- Anul Nou incepe cu sarbatoarea Sfantului Vasile cel Mare, unul dintre cei mai importanti parinti ai Bisericii Ortodoxe si unul dintre cei mai mari teologi crestini, considerat "pazitor de duhuri rele”, potrivit news.ro. In ziua de Sfantul Vasile cel Mare este bine sa versi vin pe masa, sa spargi…

- Pe rolul Tribunalului Constanta a fost inregistrat, pe data de 28 decembrie, dosarul nr. 8777 118 2017, Sectia de contencios administrativ si fiscal, materia Contencios administrativ si fiscal, obiectul litigiu privind achizitiile publice, stadiu procesual fond.Asocierea Poor Bau Gmbh Viena Franco Giuseppe…

- Cino Castelano, barbatul cu care frumoasa artista Antonia a avut o relatie din care a rezultat o fetita, Maya, este foarte revoltat ca aceasta nu a apucat sa vina sa o viziteze pe micuta. Nu doar ca ii reproseaza acest lucru, dar el sustine ca nici la serbari nu vine.

- Cel mai batran beneficiar al Centrului de Asistenta Medico -Sociala din Ghergani, orasul Racari, a implinit 105 ani .Gheorghe Raduta a ajuns anul acesta la venerabila varsta de 105 ani si este nascut in 22 decembrie 1912.Primarul Marius Caraveteanu si Consiliul Local Racari au tinut sa fie alaturi intr-o…

- Situat in centrul istoric al orasului german Rothenburg ob der Tauber, Magazinul Craciunului "Kathe Wohlfahrt", unde Craciunul se sarbatoreste in fiecare zi, a implinit in acest an patru decenii de existenta.

- Craciunului ii sunt asociate traditii si ritualuri dintre cele mai diverse. Sarbatoarea nasterii lui Iisus Hristos exista din secolul al III-lea in lumea crestina. In realitate, primele sarbatori de Craciun se derulau nu doar pe parcursul unei zile, ci timp de mai multe zile, intr-o perioada care incepea…

- Elevii si prescolarii intra, de astazi, in vacanta de iarna, ei urmand a se intoarce la cursuri pe 15 ianuarie 2018. Vacanta intersemestriala este programata intre 3 si 11 februarie 2018, urmata de vacanta de primavara, intre 31 martie si 10 aprilie 2018. Conform calendarului Ministerului Educatiei,…

- Elevii si prescolarii vor intra de vineri, dupa terminarea orelor, in vacanta de iarna, urmand sa reinceapa cursurile pe 14 ianuarie 2018, potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educatiei.