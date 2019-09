Preoti din Arhiepiscopia Tomisului, donatori de sange (galerie foto)

Patruzeci de preoti din Arhiepiscopia Tomisului au raspuns, astazi, Prezent la chemarea de a dona sange, in cadrul Centrului Regional de Transfuzii Sanguine CRTS Constanta. Actiunea face parte dintr un sir de donatii desfasurate regulat in Arhiepiscopia Tomisului, in cadrul protocolului de colaborare incheiat anul trecut cu CRTS Constanta, care are doua obiective majore: 1. Imbunatatirea raspunsului cetatenilor judetului la nevoia tot mai crescanda de sange si componente sanguine necesare tratam ...