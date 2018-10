Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Viorica Dancila a vizitat, in Kuweit, Centrul Cultural Abdullah Al Salem, Centrul Stiintific, precum si Marea Moschee din Kuwait City, prilej cu care a evocat posibilitatea dezvoltarii relatiilor bilaterale in domeniile cercetarii-inovarii si subliniat ca intreaga comunitate musulmana din…

- In contextul vizitei oficiale efectuate in Kuweit, in perioada 19 21 octombrie 2018, prim ministrul roman, doamna Viorica Dancila, a vizitat Centrul Cultural Abdullah Al Salem, unul dintre cele mai mari complexuri culturale din lume, care gazduieste 22 de galerii cu peste 1.100 de exponate. Complexul…

- Premierul Viorica Dancila a vizitat miercuri Moscheea Sheikh Zayed din Abu Dhabi. Imbracata in haine islamice, Dancila a vizitat moscheea alaturi de Ahmed Abdullah Al Matroushi, ambasadorul Emiratelor Arabe Unite la București, potrivit Emirates News Agency.

- Premierul Viorica Dancila a declarat ca in timpul vizitei in Turcia și in Emiratele Arabe Unite a prezentat proiectele in parteneriat public-privat și ca președintele Recep Erdogan a prezentat interesul pentru construcția unui spital la Constanța. De asemenea, oficialii țarii Emiratele Arabe sunt interesați…

- Premierul Viorica Dancila a vizitat miercuri Moscheea Sheikh Zayed din Abu Dhabi. Imbracata in haine islamice, Dancila a vizitat moscheea alaturi de Ahmed Abdullah Al Matroushi, ambasadorul Emiratelor Arabe Unite la Bucuresti. Sefa Guvernului si delegatia sa au mers la mormantul tanarului seic Zayed,…

- Premierul Viorica Dancila a inceput ieri un turneu oficial in Turcia, Emiratele Arabe si Kuweit. Vizitele in cele trei tari sunt vazute ca o forma de protest fata de UE, prin atragerea de fonduri dintr-o...

- Premierul Viorica Dancila se intalneste, luni, cu presedintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, in debutul unei vizite pe care o efectueaza in Turcia, Emiratele Arabe Unite si Kuweit. "Voi incepe astazi o vizita in Republica Turcia si in Golful Persic, in Emiratele Arabe Unite si in Kuweit, state cu potential…