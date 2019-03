Stiri pe aceeasi tema

- Ieri, Directia Judeteana de Statistica Constanta a facut public Raportul privind Evolutia principalilor indicatori statistici ai judetului in luna ianuarie 2019.Conform acestui document numarul salariatilor din judet, la sfarsitul lunii ianuarie 2019, este de 186,5 mii persoane, cu 1713 persoane mai…

- In cadrul proiectului „Serile patrimoniului”, organizat de Directia Judeteana pentru Cultura Timis, sala Studio Art a Casei Artelor de pe strada Augustin Pacha gazduieste joi, 28 martie, de la ora 18.00, conferinta „Blazoane uitate. Nobilii imperiului in cultura si administratia din Banatul Austro-Ungar”,…

- Printii William si Harry au anuntat separarea familiilor lor la nivel de reprezentanti oficiali - un semnal clar ca ducii de Sussex doresc sa aiba propria lor viata mediatica, informeaza vineri Le...

- Reforma ANAF nu va mai avea loc sub indrumarea și cu finanțarea Bancii Mondiale, ci s-a produs miercuri, in Parlamentul Romaniei, dupa o viziune propusa și susținuta oficial de catre ministrul de Finanțe Eugen Teodorovici.

- Continua permutarile la Directia Regionala de Finante Timisoara. Dupa ce la inceputul anului, seful acestei institutii a fost schimbat, la finele saptamanii trecute au avut loc noi mutari, Gabriel Moldovan fiind schimbat de la sefia vamilor din Vest si transferat la Directia Judeteana de Finante. The…

- Sambata, sala de atletism a Clubului Sportiv Municipal Suceava din complexul sportiv Areni a fost, in weekend, gazda primei competiții din anul 2019, mai exact Cupa de Iarna, un concurs organizat de Asociația Județeana de Atletism, in parteneriat cu Direcția Județeana pentru Sport și Tineret și ...

- Proiectul „Serile patrimoniului”, promovat de Directia Judeteana pentru Cultura Timis, care s-a bucurat de mult succes anul trecut, va fi continuat si in acest an si va debuta in 23 ianuarie, ora 19,00, in sala StudioArt a Casei Artelor de pe strada Augustin Pacha, cu conferinta „Inceputurile stapanirii…

- „Obiectivul meu principal pe care mi l-am ales atunci cand am venit la Direcția Județeana pentru Sport și Tineret Caraș-Severin a fost sa identific surse de finanțare și sa le atrag, lucru pe care l-am și facut. Pot spune ca atat pe partea de sport, cat și pe partea de tineret, am avut realizari…