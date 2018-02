Stiri pe aceeasi tema

- Fostul premier Victor Ponta sustine ca va solicita Directiei Nationale Anticoruptie (DNA) o cerere oficiala prin care sa i se comunice calitatea procesuala in dosarul in care liderul social-democratilor, Liviu Dragnea, este anchetat si ii propune acestuia ca, daca ii aduce o copie dupa denuntul lui,…

- "Dragnea Mincinosul National tocmai a spus din nou la televizor ca eu l-am denuntat! Dar nu poate sa aduca o copie dupa denuntul meu ca nu are bani. Asa mincinos care sa isi bata joc de toata lumea nu am vazut! Din respect pentru membrii si alegatorii PSD trebuie sa lamurim definitiv acest…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, sustine ca a depus o plangere la Directia Nationala Anticoruptie (DNA) pe motiv ca procurorii au refuzat sa ii puna la dispozitie o copie a dosarului in care este anchetat in format electronic. El a declarat, duminica seara, la Romania TV, ca procurorii ii…

- Victor Ponta reacționeaza prompt dupa ce Liviu Dragnea l-a acuzat din nou ca l-ar fi denunțat la DNA in dosarul Tel Drum. Liderul PSD a susținut ca a vazut denunțul lui Ponta la dosar, insa fostul premier ii lanseaza lui Dragnea o provocare: cel care minte sa plece din Parlament și din politica.Vezi…

- "Turnatorii din dosar ii știu. Sova, Ponta, Nițulescu. Am auzit ca unii se tot alinta. 'Sa-mi ceara scuze, ca eu nu am spus...'”, a declarat Dragnea la Romania TV. Intrebat daca a vazut denunțurile, Dragnea a raspuns: „Bineințeles.” Citeste si: Liviu Dragnea: Seful SPP avea o practica foarte…

- Presedintele PSD Liviu Dragnea a lansat, la RTV, un nou atac la adresa directorului SPP, Lucian Pahontu. „Iohannis va hotari daca vrea sa-l protejeze in continuare. Nu mutam SPP de la Presedintie“, a spus liderul PSD. Dragnea a dezvaluit ca Dan Sova si Victor Ponta sunt printre turnatorii din dosarul…

- Fostul premier Victor Ponta a facut show in Parlament, la votul de investitura al Guvernului. Victor Ponta a spus ca aceasta este ceremonia de investitura trimestriala a unui Guvern PSD și i-a urat Vioricai Dancila sa aiba parte de succesul pe care Liviu Dragnea l-a urat fiecarui premier PSD.”Dupa…

- Liviu Dragnea, sef al PSD si presedinte al Camerei Deputatilor, nu a participat miercuri la nicio manifestare organizata cu ocazia Zilei Unirii Principatelor Romane. Acesta s a rezumat la o urare postata pe pagina personala de Facebook.In urma cu 159 de ani, romanii au asezat piatra de temelie a marelui…

- Președintele Camerei Deputaților, Liviu Dragnea, a reacționat prompt la vestea ca senatorul UDMR Verestoy Attila a murit.„Am aflat cu tristețe vestea privind trecerea in neființa a lui Verestoy Attila! A fost unul din parlamentarii cu cea mai indelungata activitate, un lider al UDMR…

- Presedintele PSD si al Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, afirma, intr-un mesaj postat miercuri pe pagina sa de socializare, ca oamenii politici de acum 159 ani, care au asezat piatra de temelie a Unirii, au dat dovada de multa intelepciune, trecand peste toate neintelegerile pentru a urmari acelasi…

- Senatorul PNL, Alina Gorghiu, lanseaza un atac dur la adresa PSD, susținand ca noul guvern „va fi un eșec total” și ca, indiferent de componența cabinetului, „pentru Romania va fi rau”, scrie stiripesurse. „Noul Guvern al PSD, al treilea cu valabilitate semestriala va fi un esec total, un guvern al…

- Senatorul PNL Alina Gorghiu a scris luni pe Facebook ca este "pacat" ca prima femeie premier "va face istorie cu cel mai slab" Guvern PSD din istorie si a sustinut ca noul Executiv social-democrat va fi un "esec total". "Noul Guvern al PSD, al treilea…

- Fostul ministru Elena Udrea a reacționat dupa demisia lui Mihai Tudose din funcția de premier. Aceasta susține, intr-o postare pe Facebook, ca nu este nicio paguba ca Tudose a plecat de la Guvern, problema este ca Liviu Dragnea ar fi in stare sa puna al treilea premier „tot de pe lista scurta a Sistemului”.…

- Fostul premier, Victor Ponta, intr-o postare pe Facebook, a reacționat la noua schimbare a premierului de catre foștii colegi din PSD. Ponta spune ca ultima decizie a social-democraților arata clar ca Liviu Dragnea a confiscat și guvernarea Romaniei. Victor Ponta a reacționat la decizia PSD de a retrage…

- Senatorul Adrian Tutuianu, presedintele PSD Dâmbovita și fost ministru al Apararii, spune ca o noua schimbare de Guvern "ar fi sinucidere politica" pentru social-democrati si se declara "îngrijorat" cu privire la evolutiile interne din partid, fiind de parere ca formatiunea…

- Casa Regala va evacua Palatul Elisabeta dupa data de 5 februarie. In urma cu doar doua zile, Guvernul a dat aviz negativ proiectului legislativ ce prevedea la Palatul Elisabeta sa fie acordat Casei Regale . Potrivit antena3.ro , premierul Mihai Tudose a menționat ca a primit solicitare de chirie, in…

- Fostul președinte al PSD, Victor Ponta, a precizat ca nu dorește sa dea cu parerea despre ceea ce se intampla in partidul pe care l-a condus și spune ca simte doar mahnire și dezamagire atunci cand aude comentariile publice ale președintelui Liviu Dragnea. Victor Ponta spune, intr-o postare pe Facebook,…

- Europarlamentarul social-democrat Catalin Ivan a scris, duminica, intr-o postare pe Facebook, ca in mod normal, Comitetului Executiv National al PSD ar trebui sa ii ceara demisia lui Liviu Dragnea si sa organizeze de urgenta Congresul. ”Nu se va intampla insa. Totusi, chiar și așa, 2018 va fi anul in…

- La scurt timp dupa ce președintele Iohannis a criticat din nou, in plenul CSM, faptul ca persoane condamante penal ocupa funcții inalte in stat, Liviu Dragnea, președintele PSD și al Camerei Deputaților, anunța o importanta reușita.„Majorarile salariale din sanatate au redus semnificativ plecarile…

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, a declarat, vineri, la Parlament, ca „nu sunt intemeiate” ingrijorarile exprimate de catre ambasadorii celor șapte state ale UE in legatura cu modificarile aduse legilor Justiției in Romania.

- Fostul premier Victor Ponta a declarat, luni seara, la Romania TV, ca dupa demisia sa „asumata” din funcția de premier Vasile Dincu trebuia sa fie premier, insa Klaus Iohannis s-a impotrivit.„Demisia mea din funcția de premier a fost una asumata. Vasile Dincu trebuia sa fie premier, dar nu…

- NEWS ALERT Protest la Cluj: Suntem cu ochii pe voi. Tur de centru Sute de clujeni protesteaza duminica prin centrul Clujului. UPDATE 20.00 Protestarii trec acum prin partea de nord a Pieței Unirii, dupa ce au plecat în marș pe Bulevardul Eroilor, prin Piața Avram Iancu și au revenit pe lânga…

- Dupa ce bucureștenii au protestat sambata, pentru a stopa demersul primarului general Gabriela Firea de a organiza un targ de Craciun in Piața Victoriei, noi manifestații au fost anunțate pe Facebook, duminica seara in Capitala, cat și in mai multe orașe din Romania. Protestatarii solicita demisia președinților…

- Mircea Geoana, fost ministru de Externe și fost lider PSD, reacționeaza fata de comunicatul dat publicitatii marti de Liviu Dragnea, impreuna cu presedintele Senatului, ca replica la pozitia exprimata de Departamentul de Stat al SUA privind Legile Justitiei. Acesta spune, intr-o postare pe Facebook,…

- Liderul PSD Liviu Dragnea saluta decizia Camerei Deputaților, care a adoptat miercuri, cu 177 voturi "pentru" și 26 "impotriva", proiectul legii prevenirii. Legea prevenției este o lege promisa și asumata de Liviu Dragnea și de PSD din timpul campaniei.„Prevenția este normalitatea, nu sancționarea!…

- Ambasadorul american la Bucuresti, Hans Klemm, a declarat, marti, referindu-se la comunicatul de luni seara al Departamentului de Stat american, ca acesta nu ar trebui sa fie o surpriza pentru nimeni, nefiind decat o noua dovada a preocuparilor Washingtonului, exprimate deja din vara. "Nu…

- Victor Ponta a scris marti pe Facebook ca reactia Departamentului de Stat al SUA confirma ca atat timp cat Liviu Dragnea ramane presedintele Camerei Deputatilor nu se vor vor putea adopta modificari la legile justitiei care sa fie echilibrate, discutate si acceptate pe plan intern si international.…

- Victor Ponta a reacționat pe Facebook la poziția Departamentului de Stat al SUA. Fostul premier spune ca pentru a putea fi realizata o adevarata reforma a justiției este necesar ca Liviu Dragnea sa iși dea demisia din Parlament. Ponta critica și reacția pe care PSD o are fața de protestele de strada…

- Victor Ponta reacționeaza dupa mesajul transmis luni de Departamentul de Stat al SUA referitor la modificarile aduse legilor justiției. Fostul premier a lansat un atac dur la adresa lui Liviu Dragnea, despre care spune ca nu ar mai trebui sa fie președintele Camerei Deputaților. „Cat timp Liviu Dragnea…

- Victor Ponta a avut o prima reacție dupa ce Departamentul de Stat al SUA și-a exprimat îngrijorarea fata de faptul ca Parlamentul României ia în calcul o legislatie care ar putea submina lupta anticoruptie si ar putea afecta independenta sistemului judiciar si a cerut Parlamentului…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a spus, despre solicitarea presedintelui Romaniei Klaus Iohannis de a demisiona, ca nu este prima data cand seful statului ii cere acest lucru. “Nu este prima data cand imi cere demisia. Are aceasta placere. Mai pune cate o parte din sistem pe mine, iar imi cere demisia.…

- Europarlamentarul PSD Ioan Mircea Pascu i-a transmis,sambata, europarlamentarului Sorin Moisa, care si-a anuntat demisia din partid, ca PSD "a dus Romania in UE si NATO", afirmand ca gestul "fostului coleg" era inevitabil afirmand ca apropierea acestuia fata de Ciolos era mai mare de cea fata de PSD.…

- Lia Olguta Vasilescu a afirmat ca Sorin Moisa nu exista pentru Partidul Social Democrat, catalogandu-l drept un "securist mititel si neinsemnat". Europarlamentarul PSD Sorin Moisa pleaca din partid si ii cere demisia lui Liviu Dragnea:" Dragnea, o pata pe obrazul romanilor" "Eu am auzit…

- Ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, i-a raspuns sambata lui Sorin Moisa, care si-a dat demisia din PSD si a cerut plecarea lui Liviu Dragnea de la sefia partidului, calificandu-l pe europarlamentar drept un ”securist mititel” si cerandu-i sa ”prinda viteza”. ”Domnule Moise (sic!), daca tot ati primit…

- Europarlamentarul PSD Sorin Moisa a anuntat sambata, pe Facebook, ca pleaca din PSD, solicitandu-i si liderului partidului, Liviu Dragnea, sa demisioneze de la sefia formatiunii si de la presedintia Camerei Deputatilor, avertizand ca, in caz contrar, Romania va fi izolata pe plan european si i se va…

- ”Astazi este o zi speciala. Voi vorbi, liber, foarte liber, despre ce se intampla cu PSD in aceasta perioada. In context, voi discuta despre situatia politica si traiectoria Romaniei. Nu in cele din urma, anunt o decizie personala. Trezirea reflexelor din national-comunism Sub…

- Victor Ponta repinge vehement acuzatiile potrivit carora el l-ar fi denuntat pe Liviu Dragnea: "Dragnea ne acuza pe mine, pe Grindeanu si pe Teodorovici de ceva ce n-am facut...E o prostie, nu stiam ca exista vreo sesizare a OLAF. Aceasta a fost facuta in 2016 cand eu si Teodorivici eram in…

- Intr-o postare pe Facebook, fostul președinte Traian Basescu il indeamna pe Liviu Dragnea sa iși depuna demisia, așa cum a facut-o și el in aprilie 1996. Intr-o postare pe pagina sa de socializare, Traian Basescu il indeamna pe Liviu Dragnea sa ii urmeze exemplu și sa demisioneze din Parlament, ca urmare…

- Avocatul Gheorghe Piperea si-a anuntat, luni seara, demisia din functia de consilier onorific al primului-ministru, demisia sa survenind la cateva ore dupa un atac dur la adresa presedintelui PSD, Liviu Dragnea. ”Am decis sa imi inaintez demisia din functia de consilier onorific al premierului,…

- "Azi dimineața, Liviu Dragnea a fost din nou la DNA și va propun sa ne imaginam unde ar fi fost Romania daca in ultimul an Parlamentul și Guvernul s-ar fi ocupat cu adevarat de guvernare și nu de lupta cu Justiția. USR considera ca aceasta situație trebuie sa inceteze. Ii cerem lui Liviu Dragnea…

