- Politistii din Bacau, cu sprijinul celor din Harghita efectueaza, joi dimineata, cinci perchezitii domiciliare la imobilele unor persoane banuite de comiterea infractiunilor de lovire sau alte violente,...

- Polițiștii fac, joi, percheziții in județele Bacau și Harghita in dosarul deschis in urma acoperirii crucilor eroilor romani din Cimitirul Internațional Valea Uzului cu saci negri din plastic, transmite corespondentul MEDIAFAX.Purtatorul de cuvant al IPJ Bacau, Catalina Crețu, a declarat,…

- "Nu sunt atat de naiv incat sa cred ca e ceva intamplator. Sunt destul de mult timp in politica ca sa nu cred in intamplari de acest gen. Sigur, se intampla sa te doara piciorul, sa te doara capul, dar acest lucru nu se intampla asa. (...) Cred ca in acest moment rezolvarea situatiei este in mana…

