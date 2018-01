Stiri pe aceeasi tema

- Aurelian Mihai, fostul deputat PPDD, a fost implicat intr-un accident rutier, in timp ce se indrepta spre Bucovina, unde a facut Revelionul. Acesta are leziuni ușoare, in ciuda faptului ca s-a rostogolit cu mașina de patru ori. Accidentul a avut loc intre Buzau și Ramnicu Sarat. "Trecuseram…

- Pe Andra si pe Catalin Maruta, Noul An ii prinde…la munca. Ea are concerete la Bucuresti si la Buzau, iar el are spectacol tot la Buzau, deci, din fericire, Revelionul ii prinde impreuna. Prezentatorul a facut si o urare, cu ocazia incheierii lui 2017, care a fost un an plin de bucurii, dar si de clipe…

- Accident grav produs pe Drumul Național 10, pe raza localitații Candești. Din primele date, este vorba despre o femeie de peste 70 de ani, din localitate, care s-a angajat in traversarea drumului printr-un loc nepermis, moment in care a fost lovita de un autoturism, condus de un barbat de 47 de ani,…

- Șoferul unui Ford Focus a parcat mașina chiar pe o parte din calea ferata, apoi a plecat. Pasagerii din Mocanița au fost nevoiți sa se dea jos și sa îl caute pe proprietarul mașinii, asfel încât sa poata continua calatoria. Incidentul a fost surprins de un utilizator Facebook,…

- Un accident violent s-a produs in urma cu puțin timp pe DN 6, in județul Timiș. O persoana a ajuns in stare grava la spital dupa ce mașina in care se afla s-a izbit de un tir. Accidentul a avut loc in zona localitații timișene Lovrin. Șoferul unui autoturism in care se aflau patru persoane […] Articolul…

- Membrii comunitatii „Va vedem din Sibiu“ au povestit pe Facebook o intamplare care a avut loc miercuri, 20 decembrie, la Sibiu, in timpul unui protest mut organizat in fata sediului PSD din oras: un sofer a intrat cu masina in multime si a acrosat usor un participant.

- Un ofițer din Serviciul Roman de Informații este anchetat dupa ce luni seara a lovit cu mașina o femeie, in localitatea Tancabesti, județul Ilfov. Victima, in varsta de 35 de ani, a fost lovita in timp ce traversa strada și in urma impactului, femeia a decedat. Șoferul avea o alcoolemie de 0,43 ml/l…

- Un barbat si fiul sau in varsta de 10 ani au fost raniti grav marti seara, dupa ce masina in care se aflau s-a rasturnat, izbindu-se de un stalp, in localitatea buzoiana Scurtesti. Cei doi se aflau intr-un autoturism care, cel mai probabil din cauza vitezei, a iesit in afara carosabilului, s-a rastunat…

- La data de 9 decembrie a.c., a fost sesizata producerea unui accident rutier pe raza localitatii Ramnicelu, pe drumul national 22. Din primele verificari efectuate de politistii rutieri la fata locului a rezultat faptul ca un tanar in varsta de 26 ani, din Ramnicelu, in timp ce se deplasa cu un autoturism…

- Accident grav in Constanța. Un barbat este in coma dupa ce a fost spulberat de o mașina pe bulevardul Aurel Vlaicu, in zona Oborului Duminical. Cadrele medicale de la Serviciul Județean de Ambulanța au fost solicitate sa acorde ingrijiri medicale unui pieton care a fost lovit de o mașina. In urma impactului…

- Un sofer a ajuns cu masina in santul de pe marginea drumului, in centrul orasului Sebes, miercuri seara. Ar fi incercat sa evite coliziunea cu alt autoturism. Accidentul s-a petrecut pe Bulevardul Lucian Blaga. Potrivit Politiei, accidentul s-a petrecut in jurul orei 20.20. Soferul unei Dacii Logan…

- Un accident rutier soldat cu doi raniți s-a produs, marți seara, la intersecția strazilor Independenței și Colonel Buzoianu. Din primele date reiese ca un autoturism Audi inmatriculat in Braila s-a izbit violent de un stalp, dupa ce șoferul a incercat sa evite un autoturism care i-a aparut in fața.…

- Este durere fara margini în familia unei tinere din Vânatori, județul Iași. Catalina Gabriela a murit în aceasta dimineața, în urma unui cumplit accident ce a avut loc în localitatea Cârlig. Potrivit ziaruldeiasi.ro, doua tinere în vârsta de 21 de ani,…

- Mesajul emoționant al iubitului Denisei, tanara care a murit intr-un accident in Lugoj. Chinuit de durere, tanarul a scris un mesaj pe Facebook, dupa ce a aflat ca prietena sa a avut parte de o moarte violenta. Denisa Cruceru a murit intr-un accident produs in noaptea de duminica spre luni in Lugoj.…

- Orasele cele mai apropiate de epicentru sunt Nehoiu (42km), Buzau (47km), Ramnicu Sarat (49km), Odobesti (49km) si Panciu (58km). Seismul s-a produs la ora 8.03 in zona seismica Vrancea, judetul Buza, si a avut magnitudinea de 2,3 pe scara Richter. Share pe Facebook Daca…

- In accidentul cumplit si-a pierdut viata atat soferul autoturismului pe nume Claudiu, in varsta e 35 de ani, cat si tanara care se afla in dreapta. Tanara Denia, in varsta de 17 ani a avut un sfarsit tragic, cand masina in care se afla a intrat intr-un stalp. De asemenea, la scurt timp dupa…

- O serie de coincidente invaluie moartea, intr-un accident rutier, a unei tinere de 18 ani din Ramnicu Sarat. Diana Buzaianu postase la profil cu o zi inainte de tragedie poza actorului american Paul Walker, pe care il adula, dovada fiind desele postari pe Facebook. Fata a murit la patru ani si cateva…

- Teribilismul l-a costat viața pe Claudiu, de 35 de ani, din Galați. Din pacate, și pasagera din dreapta, o tânara de 17 ani, a murit pe loc. Alte doua fete de 17 ani și 14 ani sunt în stare grava la spital, dupa ce mașina în care se aflau a intrat într-un stâlp pe o strada…

- O tanara de 18 ani din Ramnicu Sarat a murit in noaptea de vineri spre sambata in urma unui accident rutier produs pe un drum judetean din Buzau, iar alte cinci persoane au ajuns la spital dupa o coliziune pe DN 2 E85.

- O femeie a postat pe pagina sa de Facebook un mesaj prin care trage un semnal de alarma si publica imagini cu astfel de capcane. "In județul Ialomița,la cațiva km de Slobozia, pe drumul Fetești-Tandarei, la ieșirea din localitea Progresu spre localitatea Vladeni, sunt CAPCANE pe drum. Unii…

- Accidentul rutier a avut loc, sambata, pe drumul european 70, intre localitatile Moravita si Stamora Germana, din judetul Timis. Purtatorul de cuvant al Inspectoratului Judetean de Politie Timis, Ionut Sarbu, a declarat, sambata, corespondentului MEDIAFAX, ca o masina in care se aflau trei…

- O femeie a fost ranita intr-un accident rutier petrecut joi dupa-amiaza pe DJ 107, langa Berghin. Soferul masinii in care se afla femeia a pierdut controlul volanului si s-a izbit cu autoturismul de un cap de pod. Conducatorul auto se afla sub influenta alcoolului. Potrivit IPJ Alba, joi, in jurul orei…

- Soferul unui autoturism cu numere de Bucuresti a avut parte de o surpriza neplacuta in Suceava, dupa ce a parcat masina pe trotuar, blocand atat pietonii, cat si masinile altor soferi, din parcarea unui restaurant din spatele magazinului Bucovina.Mai exact, cand s-a intors la masina, o Toyota Auris…

- Seismul a fost inregistrat la adancimea de 18 kilometri. Cutremurul a avut loc in apropierea oraselor Ramnicu Sarat (5km), Focsani (30km), Odobesti (32km), Buzau (38km) si Faurei (42km). Share pe Facebook Daca ti-a placut articolul, urmareste MEDIAFAX.RO pe FACEBOOK »…

- O femeie in varsta de 23 de ani, din comuna Cotești, a fost victima accidentului rutier produs duminica seara pe E85, la Urechești. Ea se afla la volanul unui autoturism Renault, fiind lovita de o mașina Volkswagen cu numere de Buzau, condusa de un barbat de 36 de ani, din Rimnicu Sarat. Potrivit polițiștilor,…

- Purtatorul de cuvant al Inspectoratului Judetean de Politie Caras-Severin, Cecilia Danet, a declarat, joi, corespondentului MEDIAFAX, ca trupul barbatului de 48 de ani aflat in masina cazuta in Dunare a fost gasit, miercuri, de autoritatile sarbesti, insa de abia joi au fost anuntate autoritatile…

- Purtatorul de cuvant al ISU Prahova, Raluca Vasiloae, a declarat ca pompieri au fost solicitati sa intervina pentru descarcerarea soferitei care s-a rasturnat cu masina. „Masina a cazut intr-o curte, la o diferenta de nivel de aproximativ 25 metri. Femeia este constienta, coopereaza, are…

- Un eveniment cu totul și cu totul special a avut loc sambata in viața inspectorului școlar general adjunct, profesorul Aurel Șelaru. Acesta a spus un DA hotarat la Primaria Dumitrești, acolo unde a avut loc cununia civila, in prezența prietenilor, colegilor și a familiei. Aurel Șelaru…

- Dana Grecu așa a fost dintotdeauna. O luptatoare. Nu a lasat niciodata garda jos. Cand avea doar cateva luni, moartea i-a dat tacoale. A rezistat cateva zeci de minute singura, in zapada, intr-o mașina rasturnata. Șoferul murise, tatal ei era ranit, mama sa leșinase. Bunicii primisera acasa o plapumioara…

- Politistii din cadrul IPJ Buzau au efectuat marti trei perchezitii domiciliare pe raza municipiului Ramnicu Sarat, intr-un dosar penal in care se efectueaza cercetari pentru infractiuni de evaziune fiscala si spalare de bani, in urma carora au fost ridicate documente si inscrisuri care atesta activitatea…

- Accidentele se țin lanț, in acest week-end, pe drumurile din județul Buzau. Duminica dimineața, o femeie și-a pierdut viața in timp ce incerca sa traverseze drumul european E85. Accidentul s-a petrecut in apropierea trecerii de pietoni de la ieșirea din Poșta Calnau spre Buzau. Din primele verificari…

- Un șofer de 80 ani, din comuna Urechești, a fost grav ranit vineri dimineața, dupa ce un microbuz cu pasageri, care se indreptau spre Iași pentru a participa la pelerinajul de Sf. Parascheva, a intrat in mașina pe care barbatul o conducea. Accidentul a avut loc pe DN2/E85, pe raza…

- Un microbuz cu 15 pelerini din Ramnicu Sarat, care mergeau la Iasi, pentru a se inchina la moastele Sfintei Cuvioase Parascheva, a fost implicat intr-un accident de circulatie pe DN 2 E85, in Vrancea. Soferul unui autoturism ar fi facut o manevra de intoarcere, fara sa se asigure, in fata microbuzului.…

- Mașina unui satmarean a fost lovita de un alt autoturism in momentul in care acesta din urma incerca sa parcheze. Totul s-a intamplat miercuri (11 octombrie) seara, in cartierul Micro 16. Micul accident a avut insa și un martor, care a postat un mesaj pe Facebook, cu scopul de a-l anunța pe proprietarul…

- Claudia Tolu este o românca din Constanța care traia în Italia, împreuna cu soțul italian. Femeia (37 de ani) și barbatul (47 de ani) au avut o cearta în timp ce se aflau în mașina pe autostrada, iar, furios, italianul a dat-o jos din automobil și a lasat-o pe șosea,…

- Un accident rutier, cu doua autoturisme implicate, a avut loc in aceasta dupa-amiaza pe drumul european E85, in localitatea Oreavu, in județul Buzau. Potrivit Poliției, un autoturism care staționa a fost lovit in spate de o alta mașina. Din impact a rezultat ranirea ușoara a șoferilor. Șoferul vinovat…

- Liderul mișcarii unioniste Acțiunea 2012, George Simion, a fost implicat recent intr-un grav accident rutier. Barbatul s-a rasturnat cu masina dupa frontiera cu Republica Moldova, insa a scapat cu viata. Simion a povestit si fanilor sai despre incident pe Facebook, unde a postat si o fotografie…

- "Accidentul a avut loc tronsonul dintre Fabrica de Bere si pasarela Nehoiu. O masina la volanul careia era un tanar de 28 de ani a derapat intr-o curba si a ajuns pe contrasens dupa ce s-a invartit pe sosea. Masina a fost lovita de un microbuz care circula cu destinatia finala Chisinau, in care se…