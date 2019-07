Poliţia londoneză, acuzată că ameninţă libertatea presei Politia Metropolitana londoneza a anuntat vineri ca deschide o ancheta penala in cazul telegramelor diplomatice ajunse in presa si care au dus la demisia ambasadorului Kim Darroch.



Comisarul sef adjunct al Scotland Yard, Neil Basu, a cerut ca autorii scurgerii de informatii sa se predea autoritatilor, dar a mai spus si ca publicarea oricaror telegrame diplomatice care ar mai fi inca in posesia jurnalistilor "ar putea fi un caz penal".



"I-as sfatui pe toti patronii, redactorii sefi si editorii de media traditionale sau de socializare sa nu mai publice documente guvernamentale… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul britanic de interne Sajid Javid isi va anunta oficial saptamana viitoare sprijinul pentru Boris Johnson in cursa pentru sefia Partidului Conservator si functia de prim-ministru, relateaza Sunday Times, potrivit Reuters preluat de agerpres.Vezi și: Adrian Nastase, verdict dur dupa…

- Partidul Conservator din Marea Britanie a anunțat marți ca rezultatul votului privind noul premier al țarii va fi facut public pe 23 iulie, potrivit MEDIAFAX.Citește și: Dezvaluiri despre Tudorel Toader! Studenții au decis sa scoata la iveala secretele acestuia Astfel, potrivit comunicatului…

- Boris Johnson sau Jeremy Hunt va fi anuntat ca prim-ministru al Marii Britanii pe 23 iulie, a transmis marti Partidul Conservator, citat de Reuters si AFP. Partidul a precizat ca votul prin posta la care vor participa in jur de 160.000 de membri ai Partidului Conservator si care va decide cine o va…

- „Dorința mea este sa ieșim din Uniunea Europeana de Halloween, in data de 31 octombrie”, a declarat Johnson.„Modalitatea prin care ne putem face prietenii și partenerii sa ințeleaga cat de serioși suntem este sa abandonam infrangerea și negativismul și sa ne pregatim serios și cu incredere…

- Pretendentii la succesiunea premierului britanic Theresa May s-au confruntat duminica in privinta viziunii asupra Brexitului, intr-o prima dezbatere televizata din care a lipsit marele favorit, fostul ministru si primar al Londrei, Boris Johnson, informeaza AFP potrivit Agerpres. Confruntarea,…

- Partidul Conservator britanic organizeaza joi primul tur al alegerilor interne pentru desemnarea viitorului lider al formatiunii, care va deveni si prim-ministru al tarii, dupa ce Theresa May a demisionat de la conducerea executivului pe 7 iunie, transmit Reuters si dpa. Zece candidati s-au inscris…

- Marea Britanie se pregateste pentru o vizita oficiala de trei zile a presedintelui Statelor Unite, Donald Trump. Înainte de vizita, care va începe luni, presedintele Trump a facut deja comentarii care au generat turbulente . Într-un interviu acordat ziarului britanic „The…

- Ministrul britanic al sanatatii Matt Hancock a anuntat sambata ca va intra in competitie pentru a deveni viitorul lider al Partidului Conservator, al cincilea candidat pentru a o inlocui pe Theresa May ca prim-ministru, informeaza Reuters. Hancock intra in cursa dupa fostul ministru de externe Boris…