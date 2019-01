Stiri pe aceeasi tema

- Peste 1.500 de locuri de munca pentru romani in strainatate! Sute de posturi pentru oameni fara calificare. Angajatorii din Spatiul Economic European ofera, prin intermediul retelei EURES Romania, 1.568 locuri de munca vacante, dupa cum urmeaza: – Spania – 1.007 locuri de munca: 800 muncitor necalificat…

- Operatorii economici din Spatiul Economic European (SEE) pun la dispozitia lucratorilor romani 1.568 de locuri de munca, prin intermediul retelei Eures Romania, informeaza Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM). Potrivit datelor centralizate, cele mai multe posturi sunt disponibile…

- Operatorii economici din Spatiul Economic European (SEE) pun la dispozitia lucratorilor romani 1.568 de locuri de munca, prin intermediul retelei Eures Romania, informeaza Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM) informeaza Agerpres.Potrivit datelor centralizate, cele mai…

- Angajatorii din Spatiul Economic European (SEE) ofera, prin intermediul retelei Eures Romania, 1.517 locuri de munca cele mai multe (peste 1.000) in Spania, informeaza Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM). Conform datelor centralizate, din totalul posturilor vacante, 1.007 sunt…

- Aproape 1.900 de locuri de munca sunt vacante in Spatiul Economic European, cele mai multe fiind in Spania si Germania, anunta Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM). Potrivit ANOFM, angajatorii din Spatiul Economic European ofera, prin intermediul retelei Eures Romania,…

- Potrivit datelor Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Munca, angajatorii din UE pun la dispoziție aproape 2.300 de posturi pentru români.Astfel, angajatorii din Spatiul Economic European ofera, prin intermediul retelei EURES România, 2.285 locuri de munca vacante,…

- Potrivit datelor Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Munca, angajatorii europeni pun la bataie aproape 2.500 de posturi pentru cetațenii români.Astfel, angajatorii din Spatiul Economic European ofera, prin intermediul retelei EURES România, 2.460 locuri de munca vacante,…

- Angajatorii din Spatiul Economic European ofera, prin intermediul retelei EURES Romania, 2.460 locuri de munca vacante, anunța, miercuri, Agenția Naționala pentru Ocuparea Forței de Munca (ANOFM). (Ia-ti masina visurilor tale in doar cateva luni!) Cele mai multe joburi sunt in Spania și in Germania,…