Stiri pe aceeasi tema

- Sambata, 20 aprilie 2019, in ajunul praznicului imparatesc al Intrarii Domnului in Ierusalim, Protopopiatul Brasov va organiza procesiunea de Florii, la care vor participa preoti, monahi, monahii si credinciosi din municipiu si imprejurimi. Preoti si monahi de la toate bisericile din municipiul…

- Sambata, 20 aprilie 2019, in ajunul praznicului imparatesc al Intrarii Domnului in Ierusalim, Protopopiatul Brasov va organiza procesiunea de Florii, la care vor participa preoti, monahi, monahii si credinciosi din municipiu si imprejurimi. Preoti si monahi de la toate bisericile din municipiul…

- SARBATOARE… Vasluienii din intreg judetul sunt invitati sa participe duminica, de Florii, la o procesiune speciala ce va avea loc la Manastirea Ivanesti. Aceasta va incepe la ora 09:00, la prima troita si va cuprinde, pe langa citirea acatistului Intrarii Domnului in Ierusalim, si cantari religioase.…

- Sambata, 20 aprilie 2019, la Buzau va fi organizata tradiționala procesiune de Florii. Evenimentul va reuni clerici și credincioși din municipiul Buzau, dar și din localitațile imprejurate. Procesiunea va incepe la ora 17:00, in Parcul Crang, și se va desfașura pe traseul: bulevardul Nicolae Balcescu,…

- Ierarhi, preoti, monahi, monahii si credinciosi mireni din Capitala si din judetele Ilfov si Prahova vor participa, sambata, in ajunul praznicului Intrarii Domnului in Ierusalim, la traditionalul pelerinaj crestin-ortodox de Florii in Bucuresti si Ploiesti. Potrivit Patriarhiei, la Ploiesti, Pelerinajul…

- Sambata, 20 aprilie 2019, in ajunul praznicului imparatesc al Intrarii Domnului in Ierusalim (Floriile), Arhiepiscopia Bucurestilor va organiza pelerinajul de Florii, la care vor participa ierarhi, preoti, monahi, monahii si credinciosi mireni din Capitala si din judetul Ilfov. In aceeași zi, un pelerinaj…

- Luiza Radulescu Pintilie Desfasurata recent (8-10 martie), la Bucuresti, etapa regionala a Campionatului National de Robotica – organizat in Romania, in cadrul FIRST Tech Challenge, de catre „Natie prin Educatie” – a validat inca o data performanta atinsa in domeniu de elevi ai Colegiului National „Mihai…

- Viorica Burtea, romanca de 34 de ani care a murit intr-un spital din Ferrara, Italia, va fi inmormantata pana la urma in Romania. Acest lucru deși rudele ei au refuzat sa se ocupe de repatrierea trupului neinsuflețit al femeii in țara. Alina Carabuș, o romanca din Italia, reprezentant al unei firme…