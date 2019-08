Stiri pe aceeasi tema

- Alexandru Padureanu a dat ultimele detalii despre starea de sanatate a Corneliei Catanga. Artista a fost internata de urgența la Spitalul Floreasca, in urma unui stop cardio-respirator. „Mama se odihneste, are nevoie de multa odihna. Se simte mai mai bine. Vede foarte bine (n.r. - legat de zvonul privind…

- Oficiali israelieni și palestinieni au condamnat luni declarațiile unui responsabil al mișcarii islamiste Hamas din Gaza, care a cerut palestinienilor sa ucida evrei "peste tot in lume", scrie AFP. "Daca blocada nu este ridicata, ne vom detona in fața dușmanilor noștri, cu voia lui Dumnezeu", a declarat…

- Ramasa acum 20 de ani fara transport public cu ajutorul tramvaielor, Resita va oferi din nou cetatenilor posibilitatea de a folosi acest mijloc de transport. Cu ajutorul fondurilor europene, primaria va semna un acord de finantare de 20 de milioane de euro, prin intermediul Programului Operational Regional.…

- O investiție in valoare de peste un milion de euro, suma atrasa de primarul din Saucești prin Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, a ajuns la final. E vorba despre modernizarea a 4,5 kilometri de drum comunal. Dar nu aceasta e noutatea, caci in Saucești sunt multe proiecte in curs de implementare,…

- Agentia siriana oficiala de presa Sana a anuntat ca patru civili si-au pierdut viata si alti 21 au fost raniti in cursul noptii de duminica spre luni intr-un bombardament israelian in apropiere de Damasc, noteaza AFP, potrivit Agerpres.

- Celebra cantareața Mirabela Dauer a marturisit ca și-a pierdut increderea in oameni. Renumita artista s-a confesat la emisiunea Agenția VIP, de la postul de televiziune Antena Stars. „Am o durere in suflet din cauza oamenilor care m-au dezamagit. Eu nu mai țin atat de mult la oameni. Nu mai am incredere.…

- Crestinii ortodocsi serbeaza, joi, Inaltarea Domnului, la 40 de zile de la Inviere. Potrivit Faptelor Apostolilor, Iisus, dupa Inviere, s-a aratat apostolilor timp de 40 de zile, dupa care s-a inalțat la cer, de fața cu ei. Este si ziua in care in toate bisericile, manastirile si catedralele din tara…

- „In vremea aceea, trecand Iisus, a vazut pe un om orb din nastere. Si ucenicii Lui L-au intrebat, zicand: Invatatorule, cine a pacatuit, acesta sau parintii lui, de s-a nascut orb? Iisus a raspuns: Nici acesta n-a pacatuit, nici parintii lui, ci ca sa se arate in el lucrarile lui Dumnezeu. ...