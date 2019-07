Stiri pe aceeasi tema

- Patru copii, printre care si o fetita de 10 ani, au fugit de acasa cu o masina furata si au reusit sa parcurga 1.000 de kilometri in Australia pana ce au fost opriti de politie, au anuntat luni autoritatile, citate de DPA. Copiii, avand asupra lor undite si bani, ar fi plecat sambata cu o masina de…

- O tanara fara permis a provocat un accident in Campulung Moldovenesc dupa ce șoferul care a luat-o la ocazie a lasat-o sa conduca mașina. Tanara s-a ales cu dosar penal, la fel ca și șoferul care conducea mașina, avand in vedere ca nu poseda permis de conducere. In dupa amiaza zilei de joi, Poliția…

- Polițiștii din Cluj cauta o minora in varsta de 14 ani, din Alexandria, județul Teleorman, care a plecat dintr-un centru social din Florești, județul Cluj, și nu a mai revenit. Inspectoratul de Poliție Județean Cluj a fost sesizat cu privire la faptul ca la data de 14 iunie a.c., in jurul orei 07.30,…

- Un copil roman in varsta de 10 ani și mama lui au fost spulberați, marți, pe o trecere de pietoni din Ladispoli. Cel care i-a accidentat a fost un șofer italian in varsta de 70 de ani. Acesta nu mai facuse nicio revizie auto la vehiculul cu care a provocat accidentul, un Foat 600, de 12 ani, a notat…

- Politistii din cadrul Formatiunii de Investigatii Criminale Cehu Silvaniei efectueaza cercetari intr-un dosar penal privind infractiunile de conducere fara permis si furt in scop de folosinta, fapte comise in noaptea de 22 spre 23 mai a.c., in localitatea Motis. Joi, 23 mai, un barbat din judetul Maramures…

- Suspectul si-a exprimat dorinta de a achizitiona un Ferrari 288 GTO din 1985, informeaza politia din orasul german Dusseldorf. Barbatul venise cu un taxi la dealer sa testeze masina, dar in timpul testarii a disparut cu tot cu vehicul. Masina a fost gasita ulterior intr-un garaj. Politia…

- Polițiștii din Mehedinți fac verificari pentru a gasi o fata de 13 ani care a fost data disparuta. Ultima oara cand a fost vazuta, Denisa Maria Serlau se afla cu mama ei in Drobeta Turnu Severin. Tatal fetei a alertat Poliția duminica seara, dupa ce fiica sa de 13 ani a plecat de la locuința de domiciliu…

- O fata in varsta de 12 ani, din municipiul Cluj-Napoca, județul Cluj, a plecat de acasa, la data de 26 aprilie in jurul orei 12.00 și este de negasit.Citește și: SURPRIZA pregatita de PSD pentru soferi: Permisul pentru categoria B va permite si conducerea unor motociclete „Daca o vedeti,…