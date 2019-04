Paște 2019. De ce este bine sa ții post negru in Vinerea Mare. In Vinerea Mare, cand are loc moartea Mantuitorului, oamenii raman fara protecție divina. Este o zi de doliu. In postul negru, oamenii nu trebuie sa consume nimic altceva in afara de apa, pana ce soarele apune.

Paște 2019. De ce este bine sa ții post negru in Vinerea Mare. Scopul acestui ritual este de a ne aminti de patimile pe care le-a suferit Iisus inainte sa moara. De asemenea, se spune ca toți cei care țin post negru in Vinerea Mare vor fi feriți de boli și vor avea spor in toate lucrurile pe care doresc sa le realizeze.