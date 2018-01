Stiri pe aceeasi tema

- Partidul Socialistilor (PSRM) a solicitat miercuri ca Traian Basescu sa fie declarat persona non-grata pe teritoriul Republicii Moldova, dupa ce fostul presedinte roman a anuntat ca va depune in Parlamentul Romaniei un proiect de lege privind unirea cu Republica Moldova, relateaza Unimedia.

- Partidul Socialiștilor din Republica Moldova condamna categoric intenția cetațeanului român Traian Basescu de a înainta în Parlamentul României o inițiativa legislativa privind Unirea cu Republica Moldova. Declarația a fost facuta de catre PSRM prin intermediul unui comunicat…

- Partidul Socialiștilor din Republica Moldova condamna categoric intenția cetațeanului roman Traian Basescu de a inainta in parlamentul țarii vecine o inițiativa legislativa privind unirea Republicii Moldova. „Acțiunile domnului Basescu și susținatorilor acestuia sunt privite de PSRM ca un act nedisimulat…

- Tancul rusesc din localitatea Cornesti a Republicii Moldova a devenit faimos la sfarsitul lui 2016 cand deputati socialisti de ai lui Igor Dodon au dormit mai multe nopti langa pentru a-l apara de fostul ministru al Apararii, Anatol Șalaru, care, chipurile, avea intenția sa-l demonteze.

- Mai multi membri ai Partidului Socialistilor din Republica Moldova (PSRM), a caror lider neformal este presedintele Igor Dodon, au vizitat miercuri, 10 ianuarie, judetul Vaslui. Socialistii au trecut Prutul pentru a-i aduce un omagiu voievodului Stefan cel Mare, in contextul aniversarii a 543 de ani…

- Partidul Socialistilor din Republica Moldova isi indeamna sustinatorii sa fie pregatiti de o mobilizare generala. Intr-un comunicat de presa, formatiunea se pronunta impotriva „unei noi tentative a majoritatii de la guvernare de a captura puterea absoluta si de a suspenda presedintele ales de poporul…

- Curtea Constitutionala a Republicii Moldova a decis, marti, suspendarea temporara a presedintelui Igor Dodon, in urma examinarii unei sesizari depuse de catre un grup de deputati ai Partidului Democrat, relateaza site-ul Unimedia.

- Igor Dodon a semnat demisiile mai multor ministri din Guvernul Filip, dupa ce Partidul Democrat a decis sa faca remanieri, insa a refuzat sa semneze decretele de numire in functie a noilor ministri. Ca urmare, PDM a apelat la CCM, cerand sa fie constate circumstante ce justifica interimatul functiei…

- Partidul Socialiștilor a adunat peste 500 de mii de semnaturi pentru schimbarea sistemului de guvernare din republica parlamentara în republica prezidențiala. Declarația a fost facuta de președinta PSRM, Zinaida Greceanîi, în cadrul emisiunii „Acces direct” de la postul…

- Igor Dodon, presedintele Republicii Moldova, a respins propunerile noilor ministri înaintate de catre Partidul Democrat, argumentând ca majoritatea persoanelor propuse au dat dovada de inconsecventa, lipsa de profesionalism si oportunism, relateaza Unimedia.

- "Umbla el cu torba prin tara. Daca ar fi voia mea si daca as avea competentele necesare eu l-as declara persona non grata demult si lucrul acesta ar fi corect", a declarat Igor Dodon, la emisiunea „Linia directa cu presedintele" de la Accent TV. In opinia lui Dodon, este o greseala "atunci cand un…

- Vineri a fost un nou termen de judecata privind ridicarea cetațeniei moldovenești a lui Traian Basescu, moment in care avocatul acestuia a declarat ca „din cate stie" fostul președinte al Romaniei intenționeaza sa candideze in cadrul alegerilor parlamentare din 2018 din Republica Moldova, iar asta…

- Sesiunea de toamna a Parlamentului se va încheia pe data de 22 decembrie 2017. Decizia a fost luata în cadrul ședinței de ieri a Biroului permanent, care va propune plenului Parlamentului hotarârea pentru aprobare. Biroul permanent a aprobat ordinea de zi a ședințelor plenare…

- Zece mii de copii din Republica Moldova vor primi pana la sfarsitul anului cadouri din partea presedintelui Republicii Moldova, Igor Dodon, prin intermediul Fundatiei de binefacere a primei-doamne „Din Suflet”. Cadourile, dar si alte actiuni sociale vor fi achitate din cele 20 de milioane de lei, bani…

- Igor Dodon este un președinte nefrecventabil pentru ca de când este în fruntea statului Republica Moldova nu a avut nicio vizita importanta din partea unor soli, diplomați sau șefi de stat. Declarația a fost facuta de directorul executiv IDIS „Viitorul”, Igor Munteanu, în…

- Partidul Socialiștilor din Republica Moldova (PSRM) condamna categoric verdictul Curții Constituționale a Republicii Moldova (CC), prin care a fost aprobata inițiativa PDM de a include în Constituție articolul privind integrarea europeana, informeaza CURENTUL. Într-o declarație…

- Japonia a simplificat regimul de vize pentru cetațenii din Republica Moldova, noteaza NOI.md. Astfel, conform regimului aplicabil cetatenilor Republicii Moldova din data de 1 ianuarie 2018, urmatoarele categorii de persoane: oameni de afaceri, de cultura sau din mediul academic vor beneficia de procedura…

- La un an de la semnarea Acordului privind deschiderea biroului NATO la Chisinau, acesta a fost in cele din urma inaugurat vineri, 8 decembrie. La eveniment a participat premierul Pavel Filip si secretarul general adjunct al NATO, Rose Gottemoeller. In preajma reprezentantei diplomatice NATO a avut loc…

- Președinția iși manifesta ingrijorarea fața de acțiunile unioniste organizate in școlile din Republica Moldova, informeaza NOI.md. Pe adresa președintelui Republicii Moldova, Igor Dodon, au parvenit mai multe petiții prin care șeful statului este inștiințat despre manifestarile unioniste organizate…

- Ministerul rus al Afacerilor Externe l-a convocat pe ambasadorul Moldovei în Rusia, Andrei Neguța, în legatura cu creșterea numarului de interdictii de a intra pe teritoriul Republici Moldova impuse pentru cetațenii ruși, se arata în declarația MAE rus, transmite paginaderusia.ro…

- Recent s-a împlinit un an de când Igor Dodon a preluat funcția de șef al statului. În cele 12 luni de mandat, președintele s-a remarcat printr-o serie de vizite la Moscova și prin vacanțe de lux. Din promisiunile facute în campania electorala prezidențiala, nu a reușit sa…

- Președintele pro-rus Igor Dodon a concluzionat, dupa Summitului Parteneriatului Estic care a avut loc la Bruxelles, ca șansele Moldovei de a se integra în UE sunt aproape egale cu zero pentru urmatoarele decenii. Mai mult, Dodon susține ca pâna acum guvernarile pro-europene…

- Mesajul geopolitic va juca un rol important la urmatoarele alegeri parlamentare care vor avea loc în anul 2018. Declarația a fost facuta de președintele Republicii Moldova, Igor Dodon, unei emisiuni televizate transmite IPN. Președintele susține ca oamenii știu care partide promoveaza…

- Partidul Socialistilor din Republica Moldova s-a lansat in campania electorala. Presedintele PSRM, Zinaida Greceanii, a declarat in cadrul unei conferinte de presa ca de saptamana viitoare vor incepe pregatirile si vor numi candidatii pentru circumscriptiile uninominale.

- Site-ul Aif.md, care este pagina electronica a ziarului ”Argumentî i Factî v Moldove”, a publicat o știre întitulata ”Бэсеску считает, что более половины граждан Молдовы нужно побить” (în traducere: ”Basescu considera ca mai mult de jumatate…

- Primarul suspendat al municipiului Chisinau, Dorin Chirtoaca, a multumit, duminica seara, cetatenilor pentru sprijinul acordat la referendumul privind revocarea sa din functie si a cerut demisiile initiatorilor actiunii electorale. El a declarat, într-o conferinta de presa sustinuta…

- Incident diplomatic major in capitala Basarabiei, Chisinau! O deputata din Romania si presedintele Republicii Moldova, Igor Dodon, au fost cei implicati. Deputata PMP de Prahova, Catalina Bozianu, aflata in vizita in Republica Moldova, a confundat coloana lui Dodon cu cea a lui...Traian Basescu.Citește…

- Invitatia lui Igor Dodon este primita cu raceala din partea politicienilor din Romania! Fostul presedinte Traian Basescu i-a sugerat, voalat, presedintelui Klaus Iohannis sa refuze invitatia presedintelui Moldovean de a efectua o vizita oficiala in Republica Moldova. "Un sef al statului roman poate…

- Traian Basescu, aflat in Republica Moldova la o intalnire cu studenții Universitații Libere Internaționale din Moldova, a vorbit despre o eventuala unire a Republicii Moldova cu Romania. El a remarcat ca vor fi necesare negocieri foarte dure intre Federația Rusa, Ucraina, Romania și Republica Moldova,…

- La un an de la turul doi al alegerilor prezidentiale din Republica Moldova, care a avut loc la 13 noiembrie 2016, Partidul Socialistilor a emis o declaratie de presa in care condamna actiunile guvernarii proeuropene si il lauda pe Igor Dodon.

- Partidului Socialiștilor din Republica Moldova vine cu o declarație cu ocazia împlinirii unui an de la alegerea lui Igor Dodon în funcția de președinte al Republicii Moldova. În mesajul formațiunii se precizeaza ca aceasta victorie a avut o semnificație dubla. În primul rând,…

- Partidul Socialistilor din Republica Moldova (PSRM) ar intruni jumatate din numarul total de voturi in cazul unor alegeri anticipate si doar doua alte formatiuni politice - Partidul Actiune si Solidaritate (PAS) si Partidul Democrat (PDM) - ar mai putea accede in parlament, potrivit unui sondaj dat…

- Președintele prorus al Republicii Moldova, Igor Dodon, a declarat miercuri ca nu va admite ca actualul parlament sa modifice art.13 al Constituției pentru a inlocui "limba moldoveneasca" cu "limba romana", anunțand ca a și inceput negocieri pentru a bloca aceasta inițiativa, relateaza…

- Președintele Republicii Moldova, Igor Dodon, a declarat, într-un interviu acordat agenției de presa ruse TASS, ca România nu are bani pentru un proiect atât de costisitor precum unirea cu Republica Moldova, informeaza Agerpres. Igor Dodon mai sustine ca, în discuțiile…

- Partidul Socialiștilor se opune categoric modificarii articolului 13 din Constituția Republicii Moldova, care proclama limba moldoveneasca ca limba de stat a Republicii Moldova, și legalizarii limbii române în aceasta calitate, se arata într-un comunicat al formațiunii. …

- O plângere pe numele președintelui Republicii Moldova, Igor Dodon, și președintei Partidului Socialiștilor, Zinaida Greceanîi, va fi depusa la Procuratura Generala. În plângere se solicita „aprecierea juridica a acțiunilor si inactiunilor din partea persoanelor responsabile,…

- Președintele Republicii Moldova, Igor Dodon, l-a invitat pe Klaus Iohannis, într-o vizita oficiala la Chișinau. Dodon i-a înmânat o scrisoare în acest sens ambasadorului României la Chișinau, Daniel Ionița, informeaza Agora.md. „L-am asigurat pe domnul Ambasador…

- Partidul Socialistilor informeaza ca de sambata, 28 octombrie, organizatiile primare de partid incep colectarea semnaturilor pentru trecerea Republicii Moldova la forma prezidentiala de guvernare. Cand va fi finalizata campania, Consiliul Republican al formatiunii va introduce obiectivul dat in programul…

- Doua inițiative ale socialiștilor au stârnit hohote de râs în plenul Parlamentului, iar deputații s-au întrecut la glume despre apa minerala „Borjomi" și stilului arhitectural al bisericilor. Deputatul socialist, Vladimir Turcan, a propus în…

- Seful statului sustine ca stie deja cum va arata rezultatul respectivului plebiscit, sugerand ca cetatenii vor vota contra unionistilor. Declaratiile presedintelui Igor Dodon au fost facute in contextul discutiilor despre activitatea lui Traian Basescu la Chisinau. „Noi examinam acum foarte…

- Președintele Republicii Moldova, Igor Dodon, a lansat un avertisment dur pentru Traian Basescu. El a spus despre fostul șef al statului roman ca pentru declarațiile sale „in orice alta țara care se respecta, serviciile de securitate, in interesul statului, il luau de șchirca și il aruncau dupa gard”.

- În cei 26 de ani de independența ai Republicii Moldova, nimeni niciodata nu și-a permis sa încalce atât de grav Constituția așa, cum a facut guvernarea actuala. Declarația a fost facuta de președintele țarii, Igor Dodon, în cadrul unei emisiuni televizate, referindu-se la…

- Șeful statului, Igor Dodon, este deranjat de faptul ca democrații ar pregati o coaliție postelectorala cu partidele de dreapta, inclusiv cu Partidul Unitații Naționale (PUN), condus de Traian Basescu și Anatol Șalaru. Mai mult, acesta afirma ca „Basescu e un alt as din maneca al democraților”. „Acțiunile…

- Partidul Socialiștilor din Republica Moldova va veni cu un proiect de lege în Parlament pentru modificarea Legii cu privire la activitatea Curții Constituționale, precum și modificarea Codulului jurisdicției din Republica Moldova, scrie unimedia.info Decizia vine dupa ce la 17 octombrie,…

- Curtea Constitutionala de la Chisinau a decis, vineri, instituirea interimatului functiei de presedinte al Republicii Moldova, in urma unei sesizari depuse de catre Guvern privind refuzul lui Igor Dodon de a semna decretul de numire a ministrul...

- Fostul președinte al României, Traian Basescu, spune ca rolul sau politica moldoveneasca, în calitate de președinte de onoare al Partidului Unitații Naționale (PUN), este sa convinga cât mai mulți cetațeni sa susțina unirea celor doua state românești, România și Republica…

- Fractiunea parlamentara a Partidului Socialiștilor din Republica Moldova se declara nemulțumita de hotararea Curții Constituționale in privința suspendarii temporare din funcție a președintelui Republicii Moldova. Mai mult, socialiștii afirma ca judecatorii de la Curtea Constituționala servesc partidului…