- Temele abordate de premierul Mihai Tudose in aparitiile publice denota o ruptura totala a actualilor guvernanti de realitatea economica din Romania si nu numai. Acesta inca sustine, in cadrul unor emisiuni TV, monologuri in care cresterea economica inregistrata de Romania in 2017 este prezentata…

- "Declarațiile premierului Mihai Tudose din cadrul emisiunii Jocuri de Putere sunt profund iresponsabile, nedemne pentru poziția sa. Prin mesajul sau primitiv, caracteristic evului mediu, primul ministru a jignit profund și a amenințat nevoalat comunitatea maghiara din Secuime. Domnia sa poate sa…

- Fostul fotbalist Gica Popescu, eliberat condiționat dupa condamnarea de trei ani și o luna, in Dosarul ”Transferurilor”, a fost numit consilierul premierului Mihai Tudose. Potrivit Digi24, Popescu a fost coopotat in echipa guvernamentala pentru a se ocupa de pregatirile necesare meciurilor pe care Romania…

- Fotbalist al Generatiei de Aur, Gica Popescu a acceptat functia de consilier personal al premierului Mihai Tudose. Fostul sportiv se va ocupa de relatia cu UEFA si organizarea Campionatului European de Fotbal din 2020. Intr-o emisiune la Antena 3, premierul a declarat ca „In 2013, Romania s-a batut…

- Gica Popescu a fost numit consilier al premierului, urmand sa se ocupe de pregatirile necesare meciurilor pe care Romania le va organiza in cadrul Campionatului European de Fotbal 2020, a anuntat miercuri seara șeful executivului.

- Gica Popescu a fost numit consilier al premierului Mihai Tudose pe probleme de sport. In principal, fostul capitan al naționalei se va ocupa de organizarea EURO 2020, cand Romania ar urma sa gazduiasca partide alaturi de alte țari ale Europei.Anunțul a fost facut chiar de Mihai Tudose, in emisiunea…

- Mihai Tudose a facut anuntul, miercuri, la o emisiune tv. Fostul capitan al echipei nationale va fi omul de legatura al Guvernului Romaniei cu UEFA in vederea organizarii a patru meciuri de la Euro 2020 la Bucuresti. "In 2013, Romania s-a batut in piept ca organizeaza o grupa de la CE de fotbal.…

- "Va dau o veste ca și cadou de ziua dumneavoastra, ca știu ca e prieten cu dumneavoastra În 2013, România s-a batut în piept ca organizeaza o grupa de la CE de fotbal. Am batut palma cu UEFA, am fost foarte mândri în momentul ala. Nu s-a facut nimic. Ne trebuiau…

- Probleme mari la varful Partidului Social Democrat (PSD)! Scandalul politistului pedofil a declansat un adevarat razboi. Carmen Dan a cerut premierului sa aprobe demiterea sefului politiei, dar Tudose a refuzat. Ministrul dat afara de Mihai Tudose, Rovana Plumb, sare la gatul premierului. In direct…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat, intr-o conferinta de presa sustinuta alaturi de liderii celorlalte doua formatiuni, Biro Zsolt (PCM) si Szilagyi Zsolt (PPMT), ca exista trei feluri de autonomie pe care o revendica - teritoriala, locala si culturala, despre care ar vrea sa discute cu majoritatea…

- Uniunea Democrata Maghiara din Romania, Partidul Civic Maghiar si Partidul Popular Maghiar din Transilvania au semnat, luni, 8 ianuarie la Cluj un document privind alinierea conceptelor de autonomie ale celor trei formatiuni politice. Read More...

- Uniunea Democrata Maghiara din Romania (UDMR), Partidul Civic Maghiar si Partidul Popular Maghiar din Transilvania au semnat, luni, o luare de pozitie comuna in vederea alinierii conceptelor de autonomie ale celor trei formatiuni politice.

- Guvernul ar putea fi remaniat în ianuarie, anunța președintele PSD, Liviu Dragnea. Eventuala schimbare, daca va avea loc, va urma dupa o evaluare si o analiza a coalitiei de guvernare. Dragnea spune ca este multumit de activitatea premierului Mihai Tudose, dar îi…

- Miercuri, 27 decembrie 2017, la citeva zile de la taierea porcului in toate gospodariile, inclusiv in cea a SRI, premierul Mihai Tudose s-a intilnit cu cei care s-au autodenumit reprezentanți ai Strazii pentru un dialog despre Legile Justiției.

- Presedintele partidului european ALDE, eurodeputatul olandez Johannes Cornelis van Baalen, a declarat, joi, ca exista ingrijorare la nivelul formatiunii sale privind modificarea legilor justitiei din Romania si ca intentioneaza sa vina la Bucuresti pentru a discuta in acest sens cu premierul Mihai…

- Decizia privind legea Casei Regale nu trebuie luata de premierul Mihai Tudose, transmite un lider important al PSD. Nicolae Badalau, numarul doi din partid, îl avertizeaza pe prim-ministru ca este seful Guvernului sustinut de PSD, si nu presedintele întregului partid. …

- In contextul noilor discutii privind statutul Casei Regale, respins de Parlament, urmasii Regelui Mihai se vor retrage la Castelul Savarsin, „Romania nu este monarhie, ci Republica. Palatul Elisabeta trebuie sa revina statului roman. Membrii Casei Regale pot sa stea la Savarsin sau in alta parte”, a…

- La doar câteva zile dupa ce îl omagia în Parlament pe Regele Mihai, premierul Mihai Tudose se declara puternic anti-monarhist. Și le transmite membrilor Casei Regale sa-și ia adio de la Palatul Elisabeta și sa stea la castelul de la Savârșin. "România nu…

- Prim-ministrul Mihai Tudose a discutat astazi, la Palatul Victoria, cu ambasadorul Regatului Țarilor de Jos, Stella Ronner-Grubacic, despre perspectivele de dezvoltare a cooperarii economice bilaterale. Șeful Executivului a subliniat in acest context ca Romania inregistreaza cea mai mare creștere economica…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, i-a transmis, marti, o scrisoare deschisa premierului Mihai Tudose, cerându-i sa opreasca „atrocitatile” propuse pentru modificarea legilor Justitiei si sa nu se comporte ca o marioneta sforarita de grupul toxic Dragnea–Tariceanu „Va…

- Integrarea Serbiei in Uniunea Europeana o fac Romania, Bulgaria si Grecia prin infrastructura comuna, dezvoltare economica si schimburi culturale, aderarea efectiva ramanand doar o formalitate la care ne-am angajat toate cele trei tari ale Uniunii Europene sa sprijinim cat putem Serbia, a declarat…

- Astazi aflam programul complet al optimilor de finala ale Campionatului Mondial de Handbal feminin. Romania joaca impotriva Frantei, un meci fara miza pentru noi, de la ora 19:00. Partida poate fi urmarita in direct pe Telekom Sport 1 si liveTEXT pe GSP.ro. Adversara "tricolorelor" se va decide in…

- Gabriela Firea a vorbit la Romania TV despre neintelegerile existente intre ea si premierul Mihi Tudose:"Ceea ce s-a intamplat la sfarsitul saptamanii trecute sunt aspecte care ma intristeaza, am fost un soldat cat se poate de respectuos,nu am facut o declartie neplacuta la adresa premierului…

- Europarlamentarul liberal Daniel Buda ii cere premierului Mihai Tudose sa intervina pentru stingerea conflictului existent la Agentia de Plati si Interventii in Agricultura (APIA) si anunta ca va informa Comisia Europeana despre situatia din Romania. "Ii solicit public premierului Mihai Tudose sa…

- „In urma intarzierii total nejustificate de rambursare a unei parti din supraacciza la carburanti, volumele de motorina alimentate de transportatorii rutieri au migrat deja catre tarile vecine, cu impact negativ asupra bugetului de stat. Totodata, transportatorii rutieri vor fi nevoiti sa majoreze…

- Secretarul de stat american Rex Tillerson a susținut marți o conferința de presa despre relația SUA-Europa. Declarațiile vin la o zi dupa ce Departamentul de Stat american a transmis un avertisment foarte dur Romaniei, cerand Parlamentului de la București sa respinga proiectul privind modificarile la…

- Partidul de guvernamant din Ungaria, Fidesz, va prezenta un proiect de rezolutie care respinge recenta decizie a Parlamentului European (PE) ce impune o schema obligatorie de relocare de migranti fara o limita superioara tuturor tarilor membre ale Uniunii Europene, a anuntat luni liderul grupului…

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) isi indeplineste mandatul cu toata responsabilitatea, iar Consiliul de Administratie al institutiei l-ar putea invita pe prim-ministrul Mihai Tudose la o discutie, a declarat vineri, purtatorul de cuvant al Bancii Nationale a Romaniei, Dan Suciu, potrivit Agerpres.

- Augustin Hagiu, președintele Federației Operatorilor Romani de Transport (FORT) a comentat prevederile legislative care dau posibilitatea poliției de a aplica amenzi chiar și de 850 de euro pentru contravenții precum plimbarea cațelului pe locul din dreapta fața, pentru geamuri fumurii, cauciucuri…

- CEx al PSD a decis ca filialele județene sau locale care vor sa organizeze mitinguri, o pot face, dar tema manifestarilor va fi „Romania”. Cu alte cuvinte, sa nu fie explicit mitinguri de susținere a președintelui PSD, Liviu Dragnea, recent implicat intr-un al treilea dosar penal, dosarul „Tel Drum”,…

- Prin MCV, adica prin mecanismul de control si verificare, Justitia a fost mereu in prim planul atentiei opiniei publice. An dupa an raportul Comisiei Europene a fost interpretat diferit de putere si opozitie. Cand un partid se afla la guvernare vedea raportul ca pozitiv, pentru ca odata intrat in opozitie…

- "Si in mediul privat ca si in zona bugetara se fac greseli, exista probleme, sunt persoane si companii care fac evaziune fiscala si nu respecta legile", se arata intr o scrisoare deschisa adresata, vineri, premierului Mihai Tudose de catre Coalitia pentru Dezvoltarea Romaniei, citeaza Romania TV.CDR:…

- E adevarat ca toata lumea e preocupata de multe alte lucruri in aceasta perioada: reformele guvernului Tudose sau scandalul din jurul familiei regale. Totusi in perioada 03 – 05 noiembrie, o delegatie a structurii politice ungare JOBBIK condusa de Marton Gyongyosi a efectuat un turneu in Romania

- Complexul Energetic Hunedoara (CEH), care este "la un pas de faliment, inecat in datorii", nu mai poate fi eficientizat, iar banii pe care premierul Mihai Tudose a anuntat ca intentioneaza sa-i investeasca in minerit "ar putea fi folositi pentru diversificarea economica a Vaii Jiului", au transmis,…

- Confuzia provocata de modificarile Codului Fiscal, instabilitatea politica si coruptia ar putea face din Romania veriga slaba din Europa de Est, intr-un moment in care economia tarii noastre inregistreaza al doilea cel mai puternic ritm de crestere din UE. Bloomberg atrage atentia asupra problemelor…

- Consiliul Director al Asociației Forestierilor din Romania (ASFOR) a adresat un memoriu premierului Mihai Tudose, prin care solicita, printre altele, creșterea masei lemnoase pe care Regia Naționala a Padurilor (RNP) ar trebui sa o exploateze. “Avand in vedere intrarea in vigoare a Regulamentului de…

- Jurnaliștii de la Antena 3 prezinta un scenariu care ar putea incendia scena politica. Potrivit acestor informații, in urmatorul Comitet Executiv al PSD se va duce o batalie intre Liviu Dragnea și Mihai Tudose, in care liderul PSD va incerca debarcarea premierului. Citește și: Klaus Iohannis…

- Romania rateaza oportunitatea oferita de regiune, care se afla in cea mai buna pozitie in fata investitorilor din intreaga lume. In schimb, acestia sunt reticenti fata de tara noastra, din cauza fiscalitatii incerte si a sustenabilitatii bugetare fragile. In plus, mai sunt si declaratiile iresponsabile…

- Rovana Plumb a declarat, luni, ca a luat decizia de a demisiona din functia de ministru al Fondurilor Europene dupa ce a auzit la televizor o declarație a premierului Mihai Tudose. Rovana Plumb a povestit luni la postul România TV ca, în acea declarație, premierul anunța ca ministrii…

- "Vazand ce se intampla la CSM, cred ca avem o singura concluzie: Situația actuala din Justiția romaneasca nu mai poate continua. Trebuie facute modificari fundamentale și in modul de lucru al CSM, și al felului in care este subordonata Inspecția Judiciara, și felului in care sunt coordonate parchetele",…