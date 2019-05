Stiri pe aceeasi tema

- Pe toata durata desfașurarii evenimentelor prilejuite de vizita in Romania a Papei Francisc, IGSU va lua toate masurile pentru gestionarea eficienta a potențialelor situații de urgența. In cele patru orase din tara in care Sanctitatea Sa va oficia slujbe religioase și se va intalni cu pelerinii, se…

- Sanctitatea Sa, Papa Francisc, a transmis un mesaj pentru romani inaintea vizitei sale, care incepe vineri, in care subliniaza "legaturile de credinta care ne unesc" si a multumit pentru pregatirile care se fac in tara noastra, suveranul pontif urmand sa mearga la Bucuresti, Sumuleu Ciuc, Iasi si Blaj.

- PNL a organizat, sambata 18 mai, in Piata Victoriei, un miting la care liderii de partid s-au laudat ca au participat zeci de mii de oameni. Despre diferenta intre "a veni" si "a fi adusi", a comentat, pe Facebook, Andrei Caramitru - USR. "Zeci de autocare pleaca din Bucuresti dupa miting-ul PNL.…

- TVR va desfasura forte tehnice si umane impresionante pentru a reda fiecare etapa a vizitei Suveranului Pontif – de la București la Iași, la Sanctuarul Marian de la Șumuleu Ciuc și pe Campia Libertații de la Blaj. 105 camere de filmare pregatite pentru transmisiuni in direct, 54 de camere…

- Potrivit informațiilor publicate de organizatorii evenimentului care va avea loc la Blaj, in data de 2 iunie, pelerinii care participa la vizita Papei Francisc trebuie sa fie imbracați decent, cu o vestimentație care sa acopere umerii și genunchii. De asemenea, pot aduce cu ei apa in sticla de plastic,…

- Scaunul pe care se va așeza Suveranul Pontif, in vizita sa la Iași, a fost realizat de un meșter local, bun cunoscator al artei lemnului. Catalin Hadar, un apreciat tamplar din Iasi, a primit zilele trecute o misiune deosebita: sa construiasca scaunul pe care va sta Papa Francisc in timpul vizitei sale…

- Sambata, 13 aprilie, incepand cu ora 11, la Brasov va fi organizat „Marsul pentru aer curat”. Evenimentul se va desfasura pe traseul Piata Sfatului – str. Republicii – Prefectura si este organizat de Asociatia Crestem Romania Impreuna, impreuna cu partenerii din tara. Astfel, simultan, in aceeasi zi…

- Biserica Catolica a anunțat programul Papei Francisc, care va vizita Romania in perioada 31 mai – 2 iunie 2019. „Vineri, 31 mai 2019, in jurul orei 08:00, Papa Francisc va pleca cu avionul de la Roma spre Bucuresti, iar in jurul orei 11:30 va sosi pe Aeroportul International Henri Coanda-Otopeni din…