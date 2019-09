Papa Francisc, aflat in vizita in Madagascar, a declarat sambata ca despaduririle rapide si reducere biodiversitatii in anumite tari nu trebuie tratate ca probleme locale, pentru ca ele ameninta viitorul intregii planete, potrivit news.ro.

Suveranul Pontif a facut apelul in timpul vizitei in a patra cea mai mare insula din lume, despre care institutele de cercetare si agentiile au transmis ca a pierdut aproximativ 44% din paduri in ultimii 60 de ani din cauza exporturilor ilegale de lemn, scrie Reuters.

Papa a vorbit si despre coruptie, pe care a legat-o de saracie si de exportul…