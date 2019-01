Orașul care îți oferă 10.000 de dolari, apartament și birou dacă te muți Astfel, prin intermediul programului Tulsa Remote, cei care vor sa se mute pentru un an in oras si sa lucreze de la distanta un an de zile primesc 10.000 de dolari, scrie CNBC.De asemenea, cei care indeplinesc conditiile programului primesc si alte beneficii, cum ar fi spatii de lucru, mancare la birou, precum si intalniri lunare si workshopuri cu antreprenorii locali.Cei interesati sa se mute in Tulsa vor avea la dispozitie si un apartament cu chiria si utilitatile platite in primele trei luni. Cele 10.000 de dolari vor fi distribuite pe parcursul intregului an, respectiv 2.500 de dolari la… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

