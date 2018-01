Stiri pe aceeasi tema

- Poliția rusa a luat cu asalt biroul din Moscova al liderului opoziției, Alexei Navalny, in timpul unei transmisii pe internet a protestelor din țara in care se cer alegeri corecte, potrivit Al Jazeera. Roman Rubanov, directorul fundației anticorupție a lui Navalny, a scris pe Twitter duminica dimineața…

- Sustinatorii lui Aleksei Navalnii, principalul oponent al Kremlinului, intentioneaza sa organizeze duminica proteste in intreaga Rusie, cerand boicotarea viitoarelor alegeri prezidentiale, relateaza dpa. Navalnii, care de mai multi ani conduce o puternica miscare de protest alimentata…

- Curtea Suprema din Rusia a respins plingerea opozantului rus Aleksei Navalnii, care a cerut sa i se permita sa candideze la alegerile prezidențiale din luna martie. Autoritațile electorale ruse au spus luna trecuta ca Navalnii nu poate candida din cauza unei condamnari penale pentru crime economice,…

- Chisinaul intentioneaza sa angajeze o companie juridica internationala care sa estimeze valoarea pagubelor de pe urma prezentei Federatiei Ruse în Transnistria în ultimii 25 de ani, a anuntat sâmbata presedintele parlamentului Republicii Moldova, Andrian Candu, într-un interviu…

- Numerosi rusi, printre care si presedintele Vladimir Putin, s-au scufundat in noaptea de joi spre vineri in raurile si lacurile inghetate, pe un frig extrem, care a determinat autoritatile sa anuleze, in anumite regiuni, acest ritual care marcheaza Boboteaza pe rit vechi, informeaza AFP. …

- Mii de oameni din toata Rusia au infruntat temperaturila iernii reci pentru a se scalda in apele de gheața, astfel celebrind sarbatoarea creștin-ortodoxa Botezul Domnului Iisus Hristos, in popor numita Boboteaza. Vladimir Putin, cunoscut pentru dragostea sa fața de activitațile in aer liber și angajamentul…

- In toamna anului trecut, profesorul Mark Galeotti (cercetator la Institutul de Relatii Internationale din Praga) a vorbit la Bucuresti despre caracterul campaniei ruse impotriva Occidentului, obiectivele acesteia si despre lectiile care pot fi invatate. In opinia sa, Moscova cauta sa exploateze slabiciunile…

- Seful diplomatiei ruse, Serghei Lavrov, a criticat planurile SUA de a ajuta gruparile rebele din Siria in stabilirea de zone sigure, informeaza dpa. Acest lucru ar constitui o piedica in calea preluarii controlului asupra zonelor ce se invecineaza cu Turcia si Irak, a declarat Lavrov in timpul conferintei…

- Moscova va raspunde in mod adecvat la posibilele noi sanctiuni din partea SUA, a declarat vineri purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, avertizand ca la baza reactiei rusesti va sta principiul reciprocitatii, informeaza RIA Novosti, informeaza agerpres.ro. 'Se vor lua masuri ce…

- Rusia stie cine sunt autorii atacurilor provocatoare cu drone asupra bazelor militare ruse din Siria, a avertizat joi seara presedintele Vladimir Putin, precizand ca nu este vorba de Turcia si ca aceste incidente nu aduc "nimic bun".

- Intr-un interviu pentru o televiziune rusa de stat, din care cotidianul Moscow Times a dezvaluit unele fragmente, Vladimir Putin sustine ca "oricat de ciudat ar putea sa para" nu si-a schimbat comportamentul de cand a devenit presedinte fata de cel pe care il avea in perioada cand lucra pentru serviiile…

- In mesajul transmis de președintele rus Vladimir Putin omologului sau american, Donald Trump, de Anul Nou ii cere o „cooperare pragmatica” intre cele doua țari, scrie The Independent. Intr-un mesaj de de felicitare transmis de Putin, președintele rus spune ca iși dorește un dialog constructiv intre…

- Dodon a avut marti inca o intrevedere avuta cu Vladimir Putin, care candideaza pentru un nou mandat de presedinte. Campania electorala a inceput deja in Rusia. "Anul 2018 este unul de importanta cruciala pentru tarile noastre. In Federatia Rusa urmeaza sa aiba loc alegeri pentru functia de presedinte…

- Președintele Igor Dodon i-a urat omologului sau rus Vladimir Putin „victorie” în alegerile prezidențiale din luna martie, 2018. Cei doi s-au întâlnit marți, la Moscova, cu prilejul unui summit informal al CSI, scrie europalibera.org Tot marți, candidatura lui…

- Comisia Electorala Centrala din Rusia a anuntat ca Aleksei Navalnîi, principalul opozant al lui Vladimir Putin, nu poate candida la alegerile prezidentiale, el având o condamnare penala neanulata. Aleksei Navalnîi însa respinge argumentul ca neconstitutional.…

- Kremlinul a aparat marti 'legitimitatea' scrutinului prezidential din martie 2018, dupa ce Comisia Electorala rusa a respins luni candidatura principalului opozant al lui Vladimir Putin, Aleksei Navalnii, decizie despre care Uniunea Europeana a apreciat ca 'arunca un dubiu serios asupra pluralismului…

- Se pare ca separatistii din Donbas si autoritatile din Ucraina au dat-o la pace. Nu este vorba despre pace, ci despre un schimb de prizonieri. Autoritațile ucrainene și separatiștii sprijiniți de Rusia din Donbas au cazut de acord asupra unui amplu schimb de prizonieri, care urmeaza sa aiba loc pe…

- Principalul opozant al Kremlinului, Aleksei Navalnii, a trecut duminica primul obstacol existent in calea candidaturii sale la alegerile prezidentiale din martie 2018 din Rusia, obtinand sprijinul a 742 de alegatori intr-un district din Moscova, in conditiile in care pragul necesar pentru a deveni…

- Rusia si-a incheiat retragerea partiala a trupelor desfasurate de doi ani in Siria, anuntata la jumatatea lui decembrie, la ordinul presedintelui Vladimir Putin, a anuntat vineri ministrul rus al Apararii Serghei Soigu, relateaza AFP.”Ordinul dumneavoastra cu privire la retragerea fortelor…

- Uniunea Europeana a prelungit in mod oficial joi, cu sase luni, sanctiunile economice impotriva Rusiei pentru implicarea acesteia in conflictul ucrainean, relateaza AFP. Consiliul UE, instanta care reuneste cele 28 de state membre, "a prelungit sanctiunile economice care vizeaza sectoare specifice…

- Autoritațile americane au pus in același rand Rusia, R.P.D.Coreena și Iranul, cerand totodata Moscovei sa rezolve problemele legate de Phenian și Teheran – a declarat președintele Rusiei, Vladimir Putin, in cursul celei de a 13-a mari conferințe de presa anuale tradiționale, scrie rador.ro.„In…

- Campania electorala din Federatia Rusa pentru alegerile prezidentiale programate pe 18 martie a inceput luni. Data aleasa de autoritatile de la Moscova coincide cu marcarea a patru ani de la semnarea tratatului de anexare a Peninsulei Crimeea. Pentru organizarea alegerilor, Comisia Electorala…

- Presedintele rus Vladimir Putin a afirmat ca fostul sef al laboratorului antidoping de la Moscova, Grigori Rodcenkov, de la declaratiile caruia a pornit scandalul de dopaj cu privire la Rusia, este sub controlul si sub protectia FBI, relateaza L'Equipe."Rodcenkov se afla sub controlul si sub…

- Pas cu pas, Rusia impinge Statele Unite din Orientul Mijlociu, atragand tot mai multe state din regiune de partea sa. Incurajat de succesul militar din Siria, Vladimir Putin se pregateste sa deschida noi fronturi. Consolidarea relatiilor cu Egiptul, dar si cu Turcia ii fac pe analisti sa spuna ca Moscova…

- UPDATE: Liderul de la Kremlin, Vladimir Putin, și-a anunțat intenția de a candida in alegerile prezidențiale din anul 2018. "Imi voi inainta candidatura pentru funcția de președinte al Federației Ruse", a declarat Putin in cadrul unei intalniri cu muncitorii uzinei GAZ. In cadrul unui…

- Participarea Preafericitului Parinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Romane, la ceremoniile de la Moscova prilejuite de implinirea a 100 de ani de la restabilirea patriarhatului in Biserica Ortodoxa Rusa a devenit unul dintre cele mai comentate subiecte pe rețelele de socializare.

- Actiunile echipei presedintelui american Donald Trump sunt similare cu politicile Administratiei Barack Obama, a declarat Serghei Lavrov, ministrul rus de Externe, relateaza Reuters, citand agentia de stiri RIA. "Din nefericire, multe din actiunile echipei Donald Trump sunt inertiale si,…

- Președintele Sudanului, Omar al-Bashir, a declarat la Moscova ca a discutat "cu președintele rus, iar apoi cu ministrul Apararii" despre o eventuala creare a unei baze militare rusești la Marea Roșie, informeaza, sâmbata, AFP citata de Agerpres. Primit joi de președintele…

- Președintele ceh Milos Zeman, candidat la propria succesiune la alegerile prezidențiale din ianuarie, a lansat marți un apel 'sa se termine' cu sancțiunile economice europene impotriva Rusiei in urma crizei ucrainene și cu cele introduse de Moscova ca represalii, relateaza AFP. 'Nu m-am…

- In timp ce Rusia si-a anuntat recent dorinta de a transforma primul „luptator” stealth intr-un avion de generatia a sasea, Su-57 este inca in curs de testare si nu a fost inca produs in masa. Totusi, Moscova propune modelul Su-57 ca un „luptator” mai capabil decat F-22 Raptor, in ciuda faptului…

- Mai multe scoli, mall-uri si chiar Academia de Arte Frumoase au fost evacuate vineri la Sankt Petersburg dupa alerte false cu bomba, intr-o noua serie de apeluri anonime ce seamana panica in Rusia din septembrie si a caror origine ramane misterioasa, relateaza AFP. Aproximativ 20 de "scoli din diferite…

- Autoritațile ruse au insarcinat companiile mari sa pregateasca comunicate, in baza carora realizarile actualei conduceri a țarii sa poata fi puse in știri intr-o lumina pozitiva, anunța Reuters, care citeaza textul circularei, ce a fost trimisa de catre Ministerul Energiei din Rusia unui numar de 45…

- Un acord intre Washington si Moscova ar salva multe vieti, a declarat sambata presedintele american Donald Trump dupa un dialog cu omologul sau rus, Vladimir Putin, la un summit in Vietnam, informeaza site-ul agentiei de stiri Reuters. "Am cazut de acord foarte rapid", le-a spus Trump…

- Filipinezii sunt recunoscatori Rusiei pentru furnizarea de arme și camioane pentru combaterea grupurilor teroriste care opereaza in țara și intenționeaza sa continue sa coopereze cu Moscova in sfera militara, a declarat președintele filipinez, Rodrigo Duterte, in cadrul unei intalniri cu liderul rus…

- Un bloc de locuinte cu noua etaje s-a prabusit partial joi in orasul rus Ijevsk, situat la 1.000 km est de Moscova, provocand moartea si ranirea mai multor persoane, au anuntat autoritatile locale, relateaza AFP.'Circumstantele accidentului sunt inca neclare. Exista morti si raniti', a anuntat…

- Un incendiu a izbucnit, miercuri dupa-amiaza, la sediul Serviciului rus de Informatii Externe (SVR), situat la periferia orasului Moscova, anunta autoritatile ruse, potrivit agentiei Interfax. Potrivit surselor citate, incendiul a avut loc la subsolul sediului SVR. Pompierii au…

- Rusia este convinsa ca o eventuala decizie a Ucrainei de a rupe relațiile diplomatice cu Moscova va afecta interesele cetațenilor ambelor țari și va afecta reglementarea conflictului din sud-estul Ucrainei, a declarat Dmitri Peskov, secretarul de presa al președintelui rus Vladimir Putin. „Daca de data…

- Peste 250 de manifestanți au fost arestați, duminica, la Moscova, dupa o demonstrație, neautorizata, impotriva președintelui Vladimir Putin, a anunțat agenția TASS. Poliția a precizat ca 263 de persoane au fost arestate pentru „tulburarea ordinii publice”, ei avand asupra lor cuțite și arme cu gloanțe…

- Mii de oameni - peste 20.000 potrivit unor estimari - au fost evacuati duminica din centre comerciale, cinematografe, teatre, muzee si hoteluri din Moscova dupa primirea unor amenintari cu bomba care s-au dovedit a fi false, au informat media locale, care citau serviciile de urgenta din capitala…

- Poliția rusa a efectuat sambata la Moscova zeci de arestari in timpul tradiționalei defilari anuale a ultranaționaliștilor, in marea lor majoritate adversari ai președintelui Vladimir Putin, scrie Agerpres.ro.

- Compania aeriana olandeza KLM va imparți sloturile sale de zbor de pe aeroportul Schiphol (Amsterdam) cu compania aeriana de marfa ruseasca Air Bridge Cargo (ABC), dupa ce Moscova a amenințat ca va interzice olandezilor accesul in spațiul aerian al Rusiei. Autoritațile aviatice din Rusia și Olanda negociaza…