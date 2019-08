Opel aduce inovaţia pe modelul de familie Combo Life Senzor pentru evitarea coliziunilor frontale, indicator mentinere banda de rulare, recunoastere indicatoare rutiere, spatii inteligente de depozitare atat in habitaclu, cat si in portbagaj, precum si dotarea cu volan cu alura sport, sunt doar cateva dintre inovatiile de ultima ora introduse de constructorul auto german Opel, pe noul model Combo Life, prezent si pe piata din Romania. Cu preturi care pleaca de la 13.596 de euro, inclusiv TVA, in functie de dotari si de capacitatea din interior (cu cinci sau sapte locuri), Combo Life se prezinta la exterior ca un autovehicul robust, cu alura de drum… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

