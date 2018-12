Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin 43 de persoane, printre care 36 de membri ai familiilor unor jihadisti ai gruparii Stat Islamic (SI), au fost ucise sambata in lovituri aeriene atribuite coalitiei internationale conduse de SUA, in estul Siriei, a informat Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului (OSDO), transmite AFP,…

- Cel putin 43 de persoane - inclusiv 36 de membri ai unor familii jihadiste - au fost ucise sambata in atacuri aeriene imputate coalitiei conduse de Statele Unite in estul Siriei, unde ofensiva contra gruparii Statul Islamic (SI) a fost reluata, relateaza AFP, conform news.ro.In acelasi timp,…

- Peste 1.800 de femei si copii cu cetatenie straina sunt blocati in tabere situate in zone aflate sub controlul luptatorilor aliati ai SUA in estul Siriei, a indica vineri Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului (OSDO), citat de dpa preluata de Agerpres. OSDO precizeaza ca 584 femei si…

- Cel putin 14 civili au fost ucisi in urma atacurilor coalitiei internationale impotriva Statului Islamic in estul Siriei, a anuntat Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului (SOHR), relateaza AFP.

- Cel putin 14 civili au fost ucisi sambata in lovituri aeriene ale coalitiei internationale anti-jihadiste conduse de SUA asupra ultimului bastion al gruparii Statul Islamic (SI) din estul Siriei, a anuntat ONG-ul Observatorul sirian al drepturilor omului (OSDO), relateaza AFP. "Paisprezece…

- Cel putin 14 civili, ucisi in urma atacurilor coalitiei impotriva Statului Islamic in estul Siriei. Presedintele rus Vladimir Putin, cancelarul german Angela Merkel, presedintele turc Recep Tayyip Erdogan si presedintele francez Emmanuel Macron au solicitat, in cadrul unui summit major tinut…

- Coalitia militara arabo-kurda din Siria, sustinuta de Washington, a anuntat 'suspendarea' temporara a ofensivei sale impotriva ultimei redute a gruparii jihadiste Statul Islamic, din cauza bombardamentelor efectuate de Turcia pe un alt front sirian, informeaza AFP si EFE preluata de Agerpres. …

- CIA va lansa atacuri cu drone impotriva insurgentilor islamisti ai Al-Qaida si gruparii Statul Islamic din Libia de la o noua baza din nord-estul Nigerului, scrie luni New York Times, relateaza AFP. Potrivit cotidianului american, care citeaza oficiali nigerieni si americani, operatiuni…