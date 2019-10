ONU: 100.000 de oameni si-au parasit casele si au fugit din calea ofensivei Turciei in Siria

Circa 100.000 de oameni si-au abandonat locuintele din nord-estul Siriei, iar tot mai multi se refugiaza in adaposturi sau in scoli, de miercuri, dupa declansarea ofensivei turce, a comunicat vineri Organizatia Natiunilor Unite, potrivit Reuters.



"Impactul umanitar se resimte deja", arata ONU. Cei mai multi refugiati "sunt primiti in comunitati gazda, dar tot mai multi sosesc in adaposturi colective in orasul Al Hassakeh si in Tal Tamer, iar multi cauta refugiu in scoli", precizeaza comunicatul.



Turcia anuntase in septembrie ca intentioneaza sa instaleze circa doua milioane…