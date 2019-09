"Omul Moscovei" conduce guvernul georgian. Premierul demisionase laudandu-se cu relatiile bune cu UE si SUA Parlamentul georgian a confirmat duminica nominalizarea ministrului de Interne Giorgi Gakharia in postul de prim-ministru, ceea ce alimenteaza o situatie politica deja tensionata in aceasta tara din Caucaz.



Nominalizarea sa a fost aprobata de cei 98 de deputati prezenti, din partea Visului georgian (partidul de guvernamant), a declarat presedintele legislativului, Archile Talakvadze.



Reprezentantii opozitiei au boicotat votul, parasind sala, informeaza AFP.



Deputatii au validat noul guvern al lui Gakharia, in varsta de 44 de ani. Singurele schimbari: fostul premier… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

Stiri pe aceeasi tema

