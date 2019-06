OIM: Peste 205.000 de afgani fără documente s-au întors în ţara lor din Iran şi Pakistan Intr-un raport pentru perioada cuprinsa intre ianuarie si inceputul lui iunie, OIM a precizat ca majoritatea afganilor expulzati - 185.841 - au provenit din Iran. OIM estimeaza ca in acest an peste 570.000 de afgani se vor intoarce din Iran in Afganistan din cauza crizei economice din Iran. Pe intreg parcursul lui 2018, un numar total de 773.125 de afgani s-au intors din Iran. Intre 2012 si 2018, peste 3,2 milioane de afgani au revenit in tara lor natala. In acelasi timp, peste 3,5 milioane de afgani au fost stramutati in interiorul tarii, conform OIM. Incepand din ianuarie, peste 127.000… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

