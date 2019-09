O nouă modă printre ieșeni: parașutismul Parașutismul inseamna inainte de toate autocontrol! Asupra fricii, asupra ta și a psihicului tau. Daca pana nu demult, era un sport practicat doar in anumite regiuni, ei bine, și la Iași exista destul de mulți doritori. Tineri și adulți care vor sa iși depașeasca limitele. ”Cursurile gratuite au inceput in luna februarie, dar bineințeles ca o parte dintre ei nu și-au platit cursul. Cei pana in 22 de ani. Este ca orice sport gratuit pentru tineri pentru ca suntem o unitate bugetara, suntem sub Ministerul Transporturilor care ne finanțeaza anual pentru tinerii intre 16 -22 de ani, ce depașește 22… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

Sursa articol: 7est.ro

