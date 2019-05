Stiri pe aceeasi tema

- Un actor de comedie fara experienta politica anterioara, Zelenski a castigat alegerile prezidentiale de luna trecuta detasat promitand ca va combate coruptia si va pune capat actualului mod de a face politica. El a inceput insa sa fie examinat indeaproape pentru legaturile de afaceri cu Ihor…

- Noul președinte al Ucrainei a cerut SUA sa continue inasprirea sancțiunilor impotriva Rusiei, potrivit comunicatului serviciului de presa al lui Zelenski, despre intalnirea șefului statului cu reprezentanții administrației și al Congresului SUA, care au sosit la Kiev pentru a participa la ceremonia…

- Actorul Volodimir Zelenski si presedintele in exercitiu al Ucrainei, Petro Porosenko, se mentin pe primele doua pozitii la alegerile prezidentiale de duminica, dupa numararea a putin peste 50% din voturi, transmite luni AFP. Potrivit Comisiei Electorale Centrale (CEC), Zelenski a obtinut 30,2%, in…

- Zelenski a fost deja ''presedinte'',... in seria de televiziune ''Slujitorul poporului'', unde joaca rolul unui profesor de istorie ajuns subit in fruntea statului. In varsta de 41 de ani, Zelenski s-a impus ca favorit in sondaje. La fiecare sondaj, el ii devanseaza cu putin pe adversarii…

- Rezultatele alegerilor prezidențiale din Ucraina, programate pentru 31 martie, sunt așteptate de ziua pacalelilor, 1 aprilie, iar pentru unul dintre principalii candidați nici nu se putea mai bine. E vorba despre Vladimir Zelenski, de profesie comediant, care a intrat în cursa prezidențiala dupa…

- 'Este o ocupatie ilegala, o confiscare ilegala de teritoriu si sustinem fundamental Ucraina, insistand ca integritatea ei teritoriala sa fie restabilita', a declarat Volker intr-o conferinta de presa. Emisarul special american a mai spus ca Statele Unite nu vor lua o pozitie cu privire la…

- ''Judecatorul si avocatul in dosarul Paul Manafort au spus clar lumii intregi ca nu a existat o coluziune cu Rusia'', a scris Trump pe Twitter, inainte de a critica din nou ceea ce considera a fi ''vanatoarea de vrajitoare'' pornita impotriva lui. ''Chiar imi pare rau pentru Paul. A trecut printr-o…