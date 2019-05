Stiri pe aceeasi tema

- Un avion multirol F-16 s-a prabușit joi peste un depozit aflat in apropierea unei baze aeriene din sudul Californiei, insa pilotul s-a catapultat și se afla in siguranța și nu exista informații ca in urma incidentului ar fi fost ranita vreo persoana, au anunțat autoritațile americane, conform Mediafax."Pilotul…

- Blocul Rosenthal, construit in anul 1938 dupa planurile lui Radu Dudescu, prima cladire din Bucuresti cu pravaliile retrase de la bulevard si fost sediu al Bancii Romane de Comert Exterior, a intrat in reparatii, potrivit anuntului Primariei Municipiului...

- Traian Novac, primar al Timisoarei intre 28 aprilie 1945 – 23 mai 1946, a avut o soarta nefericita. A fost arestat in cadrul ordinului 490 si, dupa patru luni, a fost trimis in domiciliu obligatoriu.

- Realizat cu fonduri europene pe malul romanesc al Dunarii, Portul Turistic modern de la Corabia atrage turiștii ca un magnet. Doar ca ei pot ajunge aici doar cu mașina sau cu autocarul… Pe Dunare pot intra doar cu vase de mici dimensiuni, și numai atunci cand nivelul apei este suficient de ridicat pentru…

- United Business Center 3 (UBC 3), cladire de spatii de birouri dezvoltata de catre IULIUS si Atterbury Europe in Timisoara, gazduieste, din luna martie a acestui an, noul sediu ale companiei Visma Software, dezvoltator norvegian de solutii software...

- Ministrul Transporturilor, Razvan Cuc, a declarat marti la botezul navei de semnalizare Concordia EU 2019 in Portul Giurgiu ca este mandru ca aceasta a fost construita la Giurgiu, fiind rezultatul strategiei UE pentru regiunea Dunarii si constituind inceputul asigurarii unui transport durabil pe Dunare…

- Anul trecut, presa a relatat despre faptul ca terenul din sos. Moara de Foc 2 a fost vandut catre Lidl pentru circa 4 milioane euro. Fata de actualul amplasament unde se afla Lidl in Pacurari – langa eMag -, terenul din intersectia Moara 1 Mai are o suprafata de aproape trei ori mai mare. Terenul de…

- Vești bune! Spitalul de Psihiatrie Sibiu va beneficia de lucrari de reabilitare termica la una dintre cladirile in care funcționeaza Secția gerontopsihiatrie, cu un numar de 50 de paturi. Read More...