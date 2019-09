Stiri pe aceeasi tema

- Noi detalii despre starea lui Mario Iorgulescu, fiul presedintelui Ligii Profesioniste de Fotbal Gino Iorgulescu. Spitalul Elias, unde acesta se afla internat in urma accidentului, spune ca starea acestuia...

- Starea lui Mario Iorgulescu s-a agravat in ultimele 12 ore, a anunțat, marți, purtatorul de cuvant al Spitalului Elias din Capitala. Medicii au intervenit de urgența, din nou, pentru a-I salva viața.

- Au aparut noi detalii despre starea de sanatate a lui Mario Iorgulescu, dupa accidentul grav pe care l-a provocat și in urma caruia un alt tanar și-a perdut viața. Medicii au explicat ce se intampla in aceste momente cu baiatul de 24 de ani. „Evolutia pacientului Mario Iorgulescu, internat in spitalul…

- Mario Iorgulescu este constient, dar ramane conectat la aparatele de ventilatie mecanica. Medicii au facut ANUNTUL DUREROS. Ce s-a intamplat cu Mario Iorgulescu in SPITAL "Evolutia pacientului Mario Iorgulescu, internat in Spitalul Elias cu diagnosticul de politraumatism prin accident…

- Mario Iorgulescu a fost transportat, imediat, la Spitalul Elias din București. Medicii au constatat ca avea hemoragie interna, fiind nevoie de o intervenție chirugicala. Starea lui Mario Iorgulescu era grava, medicii scoțandu-i intestinul subțire. Tanarul in varsta de 24 de ani se afla in coma indusa.…

- Binecunoscutul medic oftalmolog Monica Pop a oferit detalii noi despre starea de sanatate a indragitului interpret de muzica ușoara Mihai Constantinescu. Mihai Constantinescu se afla in spital de multe saptamani. Medicul Monica Pop se numara printre cei care il viziteaza frecvent pe artist. Aceasta…

- Cancelarul Germaniei, Angela Merkel, care miercuri a implinit 65 de ani, are o stare de sanatate „buna” si isi poate finaliza mandatul, care va expira in anul 2021, anunta Biroul liderului german, citat de site-ul agentiei Reuters, potrivit Mediafax. Speculatii privind starea de sanatate a Angelei Merkel…

- Marti dimineata, fostul sef de stat a ajuns la spital. Se pare ca se simte din ce in ce mai bine, dar are nevoie de odihna, motiv pentru care a primit „interzis“ de la medici in privinta unui subiect controversat.