Netanyahu nu se teme de amenințările Hezbollah Nasrallah a vorbit vineri la televiziune, in cadrul unei ceremonii care marca a 13-a aniversare a sfarsitului razboiului din 2006 intre Hezbollah si Israel. Acest razboi de 34 de zile s-a soldat cu moartea a 1.200 de libanezi, in majoritate civili, si a 160 de israelieni, majoritatea soldati. "Daca (Israelul) intra in sudul Libanului, veti vedea o transmisiune in direct cu distrugerea fortelor israeliene", a avertizat Nasrallah. Comunicat transmis pe WhatsApp transmis pe

"Nu suntem impresionati de amenintarile lui Nasrallah", a afirmat sambata Netanyahu intr-un comunicat… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu a declarat sambata ca "nu este impresionat" de un discurs al sefului Hezbollah, Hassan Nasrallah, in care liderul siit libanez a amenintat Israelul, relateaza AFP. Nasrallah a vorbit vineri la televiziune, in cadrul unei ceremonii care marca…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu a avertizat duminica Hezbollah, aliata a Iranului, ca Israelul ii va aplica o lovitura devastatoare in cazul unui atac din partea miscarii siite libaneze, informeaza AFP. "Pe parcursul weekend-ului, am auzit ca Nasrallah (Hassan Nasrallah, liderul Hezbollah - n.r.)…

- Administratia lui Donald Trump si-a largit campania de ”presiune maxima” contra Iranului si aliatilor acestuia, impunand - pentru prima oara - sanctiuni unor deputati din cadrul miscarii libaneze Hezbollah, relateaza AFP potrivit Agerpres.Amine Cherri si Mohamad Hasan Raad sunt acuzati ca…

- Speakerul parlamentului libanez a considerat miercuri ca noile sanctiuni ale Statelor Unite impotriva unor oficiali ai Hezbollah sunt un "asalt" asupra Libanului, in timp ce ministrul de finante a declarat ca masura afecteaza "stabilitatea financiara" a tarii, relateaza Reuters, potrivit agerpres.ro.Sanctiunile…

- 'Comunitatea internationala va trebui sa impuna imediat regimul de sanctiuni convenit in prealabil, daca Iranul isi pune in aplicare amenintarile si incalca acordul nuclear', a declarat Netanyahu, referindu-se la asa-numitul mecanism de 'snapback sanctions' inclus in acord.'Israelul nu…

- Seful diplomatiei palestiniene, Riyad Al-Malki, a denuntat luni, la Varsovia, sprijinul exprimat de ambasadorul american la Ierusalim pentru proiectul israelian de anexare a unei parti a teritoriilor palestiniene ocupate, si s-a intrebat daca Israelul este 'o vaca sfanta' de care 'nimeni…

- Romania si Israel, memorandum in domeniul securitatii cibernetice Foto: Arhiva. Romania si Israelul au semnat, joi, la Palatul Victoria, un memorandum de întelegere în domeniul securitatii cibernetice. Cu detalii, redactorul nostru, Andrei Serban: Reporter:…

- Armata israeliana a anuntat joi ca a distrus ultimul ''tunel transfrontalier de atac'' al Hezbollah-ului pe care miscarea siita l-a sapat din Liban catre Israel, relateaza agentia DPA. Tunelul fusese sapat din satul Ramiyeh, in sudul Libanului, catre Israel si a fost descoperit in ianuarie,…