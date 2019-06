Neamţ: Mai multe gospodării au fost inundate în urma ploilor torenţiale Cel putin 18 gospodarii din mai multe localitati au fost inundate in urma ploilor torentiale care au cazut in cursul serii de marti, potrivit raportului operativ intocmit de Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Neamt.



Cel mai afectat a fost municipiul Piatra-Neamt, aici fiind inregistrate inundatii in 10 gospodarii. De asemenea, drumul din cartierul Valeni a fost inundat dupa ce un pod peste paraul Turcului s-a colmatat, iar apa a iesit pe carosabil.



Torentii formati pe versantul dealului Cernegura au inundat o portiune din strandul municipiului Piatra-Neamt.

