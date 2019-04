Ne da sau nu UE bani pentru podul peste Dunare? Dupa ce, saptamana trecuta, ministrul Transporturilor a anuntat, triumfalist, ca proiectul podului peste Dunare avanseaza intr-un ritm satisfacator, premierul Viorica Dancila a declarat, luni, ca nici macar finantarea europeana pentru acest urias obiectiv de infrastructura nu e certa, inca.



Razvan Cuc a mers, vinerea trecuta, la Braila, unde a vizitat santierul unui capat al podului peste Dunare. La acel moment, Cuc si-a arogat meritul pentru demararea acestui proiect urias de infrastructura si l-a acuzat pe Mihai Tudose (fostul premier brailean care a trecut de curand de la PSD la Pro… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

