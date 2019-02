Stiri pe aceeasi tema

- O firma din Gorj vrea sa investeasca intr-o afacere mai rar intalnita și anume, vrea sa construiasca mai multe hale pentru gaini ouatoare. Reprezentanții firmei iși doresc ca amplasarea acestora sa fie in comuna gorjeana Branești, in satul Capul-Dealului și deja a și fost depus un anunț in acest sens…

- Pompierii militari ai Garzii de Intervenție Siret au intervenit cu trei autospeciale și o ambulanța SMURD pentru localizarea și lichidarea incendiului izbucnit la o gospodarie din cartierul Manastioara, orașul Siret. La sosirea echipajelor, ardea generalizat acoperișul casei și doua anexe gospodarești,…

- Societatea Stejarul SRL a depus la Agentia pentru Protectia Mediului un memoriu de prezentare pentru eliberarea avizului de mediu necesar proiectului "Modificari compartimentari interioare nestructurale si supraetajarea cu un nivel in limita de 20 din suprafata construita desfasurata a cladirii". Mai…

- Un tanar in varsta de 23 de ani, din Targu Mures, este suspectat ca a inscriptionat mesaje cu continut vulgar la adresa unor eroi romani, pe peretele Casei Memoriale „Avram Iancu”, din oras, acesta fiind retinut pentru 24 de ore si cercetat pentru distrugere.

- Un proiect implementat de catre Fundația Corona in parteneriat cu Agenția pentru Protecția Mediului iși propune sa realizeze planuri de management pentru patru arii naturale protejate din Albești, Cordareni-Vorniceni, Manoleasa, Stanca-Ștefanești.

- Este titlul proiectului derulat, sub semnul Centenarului, de catre Agentia pentru Protectia Mediului (APM) Iasi in parteneriat cu Scoala Junior si Facultatea de Biologie ale Universitatii „Alexandru Ioan Cuza” din Iasi. In cadrul acestuia, astazi si maine (17 si 18 decembrie 2018), specialisti din…

- Seful Garzii de Mediu Prahova, Antonio Adrian Spinu, sustine ca a aflat de la Agentia pentru Protectia Mediului ca in perioada 1 – 4 decembrie „aparatul a luat-o un pic razna” (n. red. – aparatul care masoara gradul de poluare) si intreaba, retoric, ce masuri sa ia in asemenea conditii. Spinu marturiseste…

- Agentii economici care isi desfasoara activitatea in baza unei autorizatii de mediu sunt obligati sa isi vizeze anual acest document, conform unui Ordin emis recent de Ministerul Mediului. Teoretic, prin intermediul acestei masuri guvernantii incearca sa se asigure ca societatile comerciale respecta…