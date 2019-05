Motivul extrădării lui Radu Mazăre. Ion Cristoiu: Acolo s-a întâmplat ceva ”Ca și in cazul celor doua colege de partid din Costa Rica, operațiunea nu e a aducerii lui Radu Mazare, ci a trimiterii. Acolo au fost niște probleme interne. La nivel de Madagascar, daca ai niște bani poți sa ieși și președintele țarii. Se fac tot felul de speculații ca a fost adus tocmai in campanie electorala... nu cred. Felul in care a fost tratat acolo arata ca Madagascar nu are nicio legatura cu statul de drept. Acolo s-a intamplat ceva. In sensul ca pe plan local o fi intrat in conflict cu niște barosani, baroni locali și i-au spus: nu te cumințești, te trimitem pachet”, a precizat… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

