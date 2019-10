Moțiune cenzură. Viorica Dăncilă: Nu va trece. E periculos ce face președintele ”Ce este periculos este faptul ca președintele Romaniei care trebuie sa fie președintele tuturor este cel care cere efectiv ca acest guvern sa cada. Este tocmai ceea ce nu trebuie sa faca un președinte. Cred ca trebuie sa ieșim din aceasta logica a campaniei electorale și sa ne indeplinim fiecare obligațiile constituționale. Sunt destui colegi, deputați, destui și de la alte partide politice care iși dau seama ca stabilitatea in Romania și modul in care ne raportam la aceasta moțiune", a afirmat Viorica Dancila, la Vaslui, potrivit Mediafax. ”Destul oameni responsabili” ”Destulresponsabili” Cu… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PSD, Viorica Dancila s-a aflat, sambata, la Alba, ea raspunzand acuzatiilor aduse de contracandidatul sau, Klaus Iohannis. In cadrul conferintei de presa, sefa Executivului a raspuns acuzatiilor presedintelui conform carora Guvernul PSD este "catastrofa". Dancila a spus ca nu inseamna "catastrofa"…

- Guvernul s-a reunit in prima sedinta dupa demisia ministrilor ALDE. In deschiderea sedintei, premierul Viorica Dancila a lansat un nou atac la adresa presedintelui Klaus Iohannis, pe care l-a criticat pentru refuzul de a semna numirea ministrilor interimari ai PSD. „Romanii nu merita sa fie sacrificati…

- Cele trei lucruri pe care premierul Viorica Dancila i le-ar reproșa lui Klaus Iohannis sunt faptul ca „nu este un președinte al tuturor românilor”, nu este „empatic” și „nu aduce consensul”.Premierul a fost întrebat vineri de ziariști, la Constanța,…

- Iohannis isi redescopera tara pe care o conduce de aproape cinci ani. Dancila ia un prim contact real cu tara pe care o guverneaza. Romania este acum un fel de Caracal, iar haosul din sistemul judiciar seamana cu dezordinea din casa groazei in care un monstru cu aparenta de om a ucis doua tinere. Dupa…

- Presedintele PSD Viorica Dancila a anuntat, vineri, la Vaslui, ca va merge in tandem cu un premier, la alegerile prezidentiale. Numele lui Eugen Teodorovici a fost vehiculat ca posibila propunere de premier. "Am in vedere mai multe persoane, am in vedere o persoana care s-ar descurca foarte bine si…

- Viorica Dancila este propunerea votata si in ședința BPN al partidului, cu doar doua voturi impotriva. Gabriela Firea a renunțat la candidatura. In cadrul CEX, intre Paul Stanescu și președintele PSD a existat un schimb tensionat de replici, Paul Stanescu spunand ca nu crede in șansele lui…

- Presedintele PLUS, Dacian Ciolos, a declarat duminica, intr-o conferinta de presa, ca "prea putin" il intereseaza parerea premierului Viorica Dancila cu privire la activitatea sa de comisar european. Intrebat despre afirmatiile lui Dancila privind lipsa de performanta a celor doi comisari europeni care…