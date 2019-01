Stiri pe aceeasi tema

- INFORMARE METEOROLOGICA - Interval de valabilitate: 09 ianuarie, ora 22.00 – 11 ianuarie, ora 12.00. Fenomene vizate: ninsori și strat nou de zapada, intensificari temporare ale vantului, precipitații mixte, polei. In intervalul menționat, vor fi perioade cu precipitații, predominant ninsori, in toate…

- Meteorologii atrag atenția asupra gradului ridicat de producere a unor avalanșe in Munții Fagaraș și in Munții Bucegi in aceste zile, cand temperatura a scazut foarte mult, intre -21 și -17 grade Celsius, producandu-se in paralel și o ușoara ninsoare, care a acoperit-o pe cea deja existent. In Munții…

- Turistii care îsi vor petrece sarbatorile de Craciun în statiunile montane se vor bucura de un strat nou de zapada. "La munte doar mâine va mai ninge, apoi vor fi precipitatii slabe. În prima si a doua zi de Craciun, cel putin în zona de munte, va fi un decor…

- Ninsorile vor fi slabe si temporare, in cele doua zile de Craciun, si se vor semnala doar in Transilvania, Maramures si Moldova, o vreme specifica sarbatorilor urmand sa se inregistreze in Ajunul Craciunului, cand se va depune strat nou si ...

- Meteorologii anunța ca riscul producerii unor avalanșe in zona inalta a Munților Bucegi și Fagaraș, la Balea Lac, este mare, de gradul 4, pe o scara de la 1 la 5, deoarece stratul de zapada este instabil.Potrivit meteorologilor, zapada proaspata a fost spulberata și depusa in zonele adapostite,…

- Autoritațile hunedorene sunt depașite de situație. Zapada care a cazut in ultimele ore a dat peste cap funcționarea administrațiilor locale. Utilajele de deszapezire nu mai fac fața din cauza cantitații enorme de zapada. Pentru a evita blocajele și situațiile extreme, autoritațile locale din mai…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis un cod galben de vreme rea de iarna pentru circa doua treimi din tara de duminica seara, avertismentele ANM si perioada de valabilitate fiind diferite functie de regiune. 18 noiembrie, ora 22.00 - 19 noiembrie, ora 22.00 Fenomene vizate: ninsori in general…