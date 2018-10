Stiri pe aceeasi tema

- Camera Deputatilor a adoptat, miercuri, cu 273 de voturi "pentru" si unul "impotriva", proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative privind regimul strainilor in Romania, informeaza Agerpres. Proiectul are ca obiect de reglementare modificarea si completarea Ordonantei de Urgenta a Guvernului…

- Un proiect PSD prin care persoanele condamnate pentru evaziune fiscala pot scapa de inchisoare daca achita integral prejudiciul, la care se adauga 20% din suma datorata de cel in cauza, a primit aviz favorabil, marti, de la deputatii din Comisia Juridica a Camerei Deputatilor. Procentul de…

- Modificari noi la Legea referendumului. De aceasta data este vorba de un proiect legislativ care prevede introducerea utilizarii Sistemului Informatic de Monitorizare a Prezentei la Vot, pentru impiedicarea unor posibile fraude, susțin inițiatorii actului normativ. Proiectul legislativ este justificat…

- Discursul Opozitiei a fost validat din interiorul PSD, clasa politica indreptandu-se spre un consens in ceea ce priveste faptul ca presedintele PSD, Liviu Dragnea, "este cel mai mare pericol pentru Romania",...

- "Toti cei care cred in forta familiei traditionale si in apararea valorilor familiei traditionale se vor implica in campania de referendum. Ieri (marti - n.r.) a fost votul in Senat si vom pregati dispozitivul de mobilizare al partidului in aceasta campanie. Va spun sincer ca mi-as fi dorit ca preocuparea…

- Liderul grupului PSD din Camera Deputatilor, Daniel Suciu, a declarat, luni, cu privire la o eventuala punere sub acuzare a presedintelui Klaus Iohannis pentru inalta tradare, ca prioritatile social-democratilor vor fi stabilite la reuniunea traditionala a grupurilor parlamentare. Intrebat…

- Ziua Nationala a Ambulantei din Romania este marcata, in fiecare an, la 28 iulie. Este data la care, in anul 1906, a aparut prima 39; 39;Salvare 39; 39; din Bucuresti, la initiativa profesorului Nicolae Minovici. Proiectul de lege privind instituirea acestei zile, votat de Senat la 18 iunie 2014, a…

- Zilele trecute veneau in țara reprezentanți de seama ai marilor deținatori de perimetre peroliere offsore in Romania și ocupau locuri bine pregatite, pe sclaunele din plen. Era așa, un fel de cuțit in coasta parlametarilor romani, numit cu diplomație, lobby. Dupa ce legea in cauza trecuse de Senat, …