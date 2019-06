Modernizare de drumuri la Nucşoara Primaria comunei Nucsoara a initiat licitatia pentru contractarea unei firme care sa se ocupe de modernizarea drumurilor comunale Valea Seaca si Slatina. Ofertele firmelor interesate pot fi depuse pana pe 11 iulie 2019, iar valoarea estimata a lucrarilor este de circa un milion lei. Modernizarea drumurilor implica terasamente, asfaltare cu doua straturi, acostamente, santuri si […] Articolul Modernizare de drumuri la Nucsoara apare prima data in Observator de Argeș . Citeste articolul mai departe pe observatordearges.ro…

