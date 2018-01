Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat a ajuns in stare grava la spital, dupa ce a fost lovit de o mașina in timp ce traversa strada neregulamentar.Accidentul s-a produs, noaptea trecuta, in apropiere de localitatea Vatra din municipiul Chisinau. Șoferul a refuzat sa ne spuna cum s-a intamplat totul.

- Locuitorii unei comune de langa Timișoara au trecut prin momente de panica, in aceasta noapte. O mașina aflata pe marginea drumului, in apropiere de localitatea timișeana Parța, a ars ca o torța și s-a facut scrum. Incendiul a avut loc dupa miezul nopții. Șoferii care au trecut prin zona s-au gandit…

- Politistii din cadrul Serviciului de Investigatii Criminale au depistat un barbat urmarit national si international, pentru savârsirea infractiunilor de tentativa la omor si conducerea unui vehicul fara permis de conducere. Potrivit unui comunicat de presa al IPJ Cluj, la data de 3 ianuarie…

- Un tinar de 22 de ani, din Bosanci, a fost ranit, dupa ce s-a izbit cu mașina in colțul unui imobil de pe marginea DN2H, la Milișauți. Accidentul a avut loc la o ora dupa miezul nopții trecute, din cauza ca tinarul nu a adaptat viteza intr-o curba. El a fost verificat cu aparatul etilotest, […]

- Accident grav in apropiere de orașul Strașeni. Un sofer de 66 de ani a decedat, dupa ce automobilul pe care il conducea a derapat de pe traseu si s-a rasturnat.Nenorocirea a avut luc ieri, in jurul orei 14:22.

- Accident grav, in aceasta seara, pe DN2 E85, la Cioranca. O femeie a fost acrosata de un autovehicul, in timp ce se afla pe marginea soselei. Persoana accidentata a fost preluata de ambulanta, dupa ce a raspuns manevrelor de resuscitare.

- Un accident rutier s-a petrecut pe DN 74, intre Alba Iulia și Zlatna. O mașina a ajuns cu roțile in sus, pe marginea drumului. Pe imaginile surprinse luni de un cititor Alba24 pe DN 74, intre Feneș și Valea Mica, se poate observa o mașina marca Renault, rasturnata pe cupeu, pe marginea drumului. Potrivit…

- Un barbat din SUA a intrat poate prea mult in spiritul sarbatorilor de iarna dupa ce și-a decorat mașina cu 1.000 de luminițe de Craciun.Brandon Wooden, din California, iși decoreaza exteriorul, dar și interiorul autovehiculului personal cu luminițe in fiecare an, de Craciun.

- Un accident rutier a avut loc astazi pe DN3 in apropiere de localitatea Valu lui Traian, judetul Constanta. Din primele informatii un autoturism a intrat in copacii de pe marginea drumului. La fata locului au intervenit cadrele medicale de la Ambulanta. Se pare ca soferul autoturismului ar fi fugit…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe DN1 Brasov ndash;Ploiesti, traficul rutier se desfasoara pe un fir alternativ, pe raza localitatii Timisul de Jos kilometrul 156 150 de metri , din cauza unui accident rutier un barbat in timp ce mergea pe partea carosabila…

- ILAR… Situatie incredibila la Lunca Banului. Politistii din comuna l-au pus pe un barbat sa le spele masina de serviciu. Si nu oriunde, ci in camp, langa o cismea, probabil ca sa nu le vada vreo cineva tarasenia. Nu prea au avut noroc in acest sens, caci cateva persoane care treceau in acel moment prin…

- Știri Arad. Autoritațile au fost alertate joi seara, atunci cand un barbat a fost gasit zacand fara suflare pe o alee din incinta cimitirului situat pe strada Pașunii – cartierul aradean...

- Patru tineri, cu varste cuprinse intre 16 si 28 de ani, au talharit un barbat de 39 de ani, furandu-i banii si telefonul mobil. Trei agresori au fost retinuti, iar politistii il cauta pe al patrulea, un adolescent de 16 ani.

- In cursul zilei de luni, 4 decembrie, polițiștii Poliției municipiului Dragașani au identificat pe raza localitații, un autoturism sustras in luna mai, din Satu Mare. Mașina se afla in posesia unui barbat din comuna Mitrofani, județul Valcea, din verificari rezultand ca acesta ar fi cumparat autovehiculul…

- Accident rutier pe DN 22, in afara localitatii Ramnicelu, impact intre un auto si arborii de pe marginea drumului.Din primele date sunt 2 victime, constiente care au fost preluate de ambulanta si transportate la spital de o Ambulanta si de un echipaj SMURD. La fata locului se afla echiapje ale IPJ Buzau…

- Un accident rutier soldat cu doua victime s-a produs in jurul orei 19.00, pe DN 22 in afara localitații Ramnicelu. Un autoturism a parasit carosabilul și s-a izbit de arborii de pe marginea drumului. Potrivit polițiștilor, cele doua victime sunt conștiente și au fost preluate de ambulanța pentru a fi…

- La data de 29 noiembrie a.c., in jurul orei 13.00, polițiștii din Blaj au fost solicitati sa intervina pentru solutionarea unui accident rutier, produs pe strada Crangului din comuna Jidvei. Un tanar de 21 de ani, din comuna, in timp ce conducea un autoturism, a pierdut controlul asupra acestuia si…

- A vrut sa incendieze o masina de lux aflata in parcare, dar a luat foc. Este vorba despre un individ din orasul Permi din Rusia, care in moment ce comitea infractiunea a fost surprins de o camera de bord a unui automobil parcat in apropiere.

- Procurorii criminalisti din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Bucuresti au inceput, marti, urmarirea penala impotriva unui barbat, care a incercat sa tocmeasca un ucigas care sa-l omoare pe directorul unei firme de leasing.

- O persoana a fost gasita carbonizata, duminica, intr-o masina, in comuna Ighiu din judetul Alba. Pompierii au fost chemati sa stinga incendiul care a cuprins un automobil, in jurul 11:00.

- Iulia Popovici este un fin barometru al fenomenului cultural contemporan. Implicata fara rezerve in lumea atat de viu colorata a spectacolului contemporan, coordoneaza colecția de teatru a Editurii Cartea Romaneasca. Cronicar teatral reputat, transforma fiecare noua punere in scena in propriul ...

- Actrita Stela Popescu a murit, astazi, la varsta de 81 de ani. Actrita a fost gasita la ora 15.50, de un echipaj SMURD, fara suflare, in propria casa. „Un echipaj de-al nostru a fost la domiciliul dumneaei, in jurul orei 15.50 si a gasit-o fara semne vitale“, a declarat doctorul Bogdan Oprita, coordonatorul…

- Polițiștii Serviciului Rutier au fost sesizați la data de 21 noiembrie a.c., la ora 15.34, cu privire la producerea unui eveniment rutier, pe DN 19, in afara localitații Satu Mare, in care a fost implicata o autospeciala aparținand Inspectoratului de Poliție al Județului Satu Mare. Ajunși la fața locului,…

- Sa vinzi o mașina veche de 21 de ani poate fi o sarcina destul de dificila, însa nu și pentru Max Lanman. Scriitorul și regizorul american a creat o reclama creativa și amuzanta pentru a vinde mai rapid mașina iubitei sale, Carrie Hollenbeck.

- Un tanar de 22 de ani a avut parte de un final tragic. Tanarul a murit in urma unui accident rutier produs duminica seara. Ceea ce este mai frapant este faptul ca accidentul s-a produs in momentul in care masina era efectiv stationata pe marginea drumului si nu se afla in trafic. In masina stationata…

- In urma cu putin timp, un accident rutier a avut loc in Ovidiu, pe sensul de mers constanta Ovidiu. O masina s a rasturnat in afara partii carosabile.Doua ambulante sunt prezente la fata locului.Sursa foto: Info Trafic Judetul Constanta ...

- Un barbat a intrat "deliberat" cu masina, vineri, in trecatori din localitatea Blagnac, in apropiere de Toulouse, in sud-vestul Frantei, ranind trei studenti de origine chineza, dintre care unul grav, anunta AFP.

- Un batran in varsta de 83 de ani, a murit dupa ce a fost tamponat de un autovehicul in timp ce mergea pe jos pe marginea carosabilului. Tragedia s-a produs ieri, in apropiere de orașul Ialoveni.

- Un barbat a murit si o femeie a ajuns in stare grava la Spitalul Judetean de Urgenta Galati, sambata, dupa ce masina in care se aflau a fost lovita de un sofer baut pe DN 2B, intre localitatile Movileni si Sendreni, se arata intr un comunicat de presa transmis de Inspectoratul Judetean de Politie Galati.…

- În urma cu puțin timp, un autoturism marca Matiz a cazut într-o groapa adânca de 5 metri! În acel moment, în groapa se aflau trei muncitori, unul dintre ei fiind prins sub mașina! -știre în curs de actualizare-

- Dupa accidentul cu autor ramas deocamdata necunoscut, copilul in varsta de 12 ani a fost preluat de o ambulanta si transportat la Spitalul Judetean de Urgenta Vaslui. El a fost lovit de o masina al carei sofer a fugit de la locul accidentului.

- Un motiv al sinuciderii sale ar putea fi acela ca medicul era disperat dupa ce in seara precedenta si-a uitat incasarile in masina, aproximativ 10.000 de lei, iar a doua zi s-a trezit cu autoturismul spart si fara bani, scrie gazetadecluj.ro.

- Un medic a fost gasit mort, intr-o mașina parcata pe strada Campului din Cluj-Napoca, acesta avand o seringa infipta in piept. Polițiștii au deschis o ancheta. Totul s-a intamplat in urma cu mai bine de o saptamana, in zona unui depozit farmaceutic de pe strada Campului din Cluj-Napoca. Iulian, un medic…

- Un sofer care merge prea aproape de masina din fata este nevoit sa faca manevre riscante ca sa evite coliziunea. Trage brusc de volan la stanga, dar vede ca este aproape de o tamponare cu vehiculul care vine din sens opus. In cele din urma, vireaza dreapta si ajunge pe camp. Scapa de moarte, dar cu…

- Doi oameni, un barbat și o femeie și-au gasit sfarșitul pe marginea drumului, in apropiere de Lugoj, dupa ce au fost izbiți in plin de o mașina. Cei doi mergeau pe jos pe marginea drumului, insa șoferul nu i-a observat și i-a lovit in plin. “Un barbat de 40 de ani a condus un autoturism […] The post…

- Un tanar care mergea din Nasaud spre Rebrișoara s-a urcat beat la volan a intrat cu mașina intr-o gospodarie, distrugand doua anexe. In urma impactului, atat șoferul cat și pasagerul care era alaturi de el in mașina au fost raniți, iar pe numele șoferului s-a deschis dosar penal.

- Moarte suspecta in Arges. IPJ Argeș informeaza ca un barbat in varsta de 62 de ani a fost gasit decedat in comuna Aninoasa. In continuare, politistii desfasoara cercetari pentru stabilirea imprejurarilor si cauzele care au dus ...

- Un accident rutier s-a petrecut in urma cu putin timp pe DN 65, pe raza localitatii Valea Mare din judetul Olt. O femeie, de 34 de ani, aflata la volanul unui autoturism Dacia Logan, a pierdut controlul directiei si a ...

- Accidentul a avut loc in aceasta dimineața intre localitațile Tomești și Romanești. Șoferul nu a adaptat viteza la condițiile de drum, iar intr-o curba s-a rasturnat in afara carosabilului. Pompierii, medicii și polițiștii au ajuns de urgența la fața locului, insa din șoferul nu a pațit nimic și in…

- Foto: MaxyTuning.ro Multe accidente au loc din cauza defectiunilor tehnice sau a dispozitivelor auto care nu functioneaza cum trebuie. Sunt lucruri foarte serioase de care orice posesor al unei masini trebuie sa se ingrijeasca pentru a se asigura ca nu va avea nicio surpriza neplacuta in timpul condusului.…

- Ieri, un barbat de 40 de ani, maseur de meserie, a fost gasit fara suflare, in locuința sa dintr-un bloc din orașul-stațiune Sangeorz-Bai. Se pare ca anchetatorii iau in calcul atat varianta unei crime, cat și a unui nefericit accident.

- Un nou accident grav s-a produs, duminica seara, pe DN2, in judetul Buzau, potrivit politistilor. Un barbat care s-a angajat in traversare prin loc nepermis, pe raza localitatii Costesti, a fost accidentat de un autoturism condus regulamentar de un sofer de 32 de ani din Piatra Neamt. In urma…

- Un barbat din Alba Iulia s-a ales cu dosar penal dupa ce a fost prins de oamenii legii in timp ce conducea un autoturism cu 0,86 mg/l alcool „la bord”. Potrivit IPJ Alba, la data de 12 octombrie, politistii rutieri din Alba Iulia au depistat un barbat de 60 de ani, din Alba Iulia, in […]

- Un barbat din Novosibirsk, Rusia, a fost amendat pentru ca si-a folosit masina pentru o calatorie cu balonul cu aer cald, noteaza Moscow Times. Garage 54, un grup de video-bloggeri, au postat in august un clip cu isprava lor, spunand ca este “prima masina zburatoare din lume”.

- Cadavrul unei femei, prezentand urme de violenta, a fost gasit intr-o locuinta situata in sectorul 3 al Capitalei. Politistii de la Omoruri au deschis o ancheta. In jurul orei 17.00, prin sistem 112 a fost sesizat faptul ca o femeie a fost gasita decedata, in locuinta sa, situata in sectorul 3. Persoana…

- Familia batranului l-a cautat pe acesta toata noaptea. Spre dimineata, i-au zarit cadavrul pe marginea unui drum. Medicii chemați la fața locului au constatat decesul. Trupul barbatului a fost dus la medicina legala pentru necropsie, intrucat polițiștii au catalogat decesul ca fiind moarte suspecta.…

- Polițiștii clujeni au reținut, pentru 24 de ore, un motociclist aflat sub influența alcoolului, care a fost implicat și într-un accident rutier.”La data de 7 octombrie a.c., în jurul orei 20:00, un barbat, de 41 de ani, din Cluj-Napoca, în timp ce conducea…

- In ziua de 8 octombrie 2017, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta „Cpt. Puica Nicolae” al judetului Arges a fost solicitat pentru a interveni la un incendiu in comuna Bascov. Astfel, doua echipaje cu doua autospeciale cu apa și spuma și un echipaj cu ambulanța SMURD de la Detașamentul de Pompieri…

- De o priveliște mai mult decat terifianta au parte șoferii care tranziteaza DN 1B, Buzau-Ploiești, in dreptul localitații Lipia. Cadavrul plin de sange al unui cal zace intr-un refugiu, spre uimirea trecatorilor. Pentru ca imaginea sa, leșul se afla in dreptul unei cruci, semn ca acolo moartea a mai…