"Este o incercare. Gestul lui Mircea Diaconu este unul de salutat. I-am ascultat discursul, un discurs perfect corect, de bun simt, atinge coarda sensibila a poporului, a facut o radiografie a societatii romanesti si a spus ca va fi altfel decat cei de acum. Vorbim de o personalitate publica, care a avut parte de un succes electoral pe cont propriu, a luat 380.000 de voturi pe persoana fizica, fara partide.

Vorbim de un om care si-a facut o cariera, care nu e agramat, care vorbeste corect, care a confirmat in lumea pentru care s-a pregatit, iar in lumea politica are o prestatie absolut…