- Ministrul Fondurilor Europene, Roxana Minzatu, a declarat luni, la Ramnicu Valcea, ca incepe o noua runda de negocieri cu Comisia Europeana pe viitoarele programe operationale 2021-2027 si ca Romania...

- Ministrul Fondurilor Europene, Roxana Minzatu, a declarat joi ca Romania „se bucura de o propunere favorabila” din partea Comisiei Europene in privinta bugetului si anume o crestere de 8% fata de exercitiul financiar actual. „Romania beneficiaza de resurse din fonduri europene importante pe zona sociala,…

- Ministrul Fondurilor Europene, Roxana Minzatu, a declarat, miercuri, ca invita CONAF si alte organizatii sa se alature grupurilor de lucru formate in vederea gestionarii viitoarelor programe operationale, in elaborarea de programe si politici publice care sa contribuie la dezvoltarea unui cadru flexibil…

- Ministrul Fondurilor Europene, Roxana Minzatu, a anunțat ca a fost aprobata finanțarea europeana pentru dezvoltarea infrastructurii de apa și apa uzata din județele Cluj și Salaj. Proiectul ca fi finanțat prin intermediul Programului Operațional Infrastructura Mare (POIM 2014-2020). Proiectul va deservi…

- Comisia Europeana a aprobat finanțarea din fonduri europene a construcției podului suspendat Braila – Tulcea, un proiect care urmarește dezvoltarea zonei Delta Dunarii. Viorica Dancila a anunțat, vineri, la Constanța, ca prin Programul Operational Infrastructura Mare (POIM) au fost alocate fonduri europene…

- Ministrul Fondurilor Europene, Roxana Minzatu, a declarat, joi, la Timișoara, ca pana la sfarșitul anului Romania trebuie sa aiba o rata de absorbție a fondurilor europene de 36 la suta, in acest moment fiind de aproximativ 30 la suta. Intarzierile sunt legate și de lipsa forței de munca, anunța…

- Ministrul Fondurilor Europene, Roxana Minzatu prezideaza marti, la Luxemburg, Consiliul Afaceri Generale - Coeziune in cadrul actualului mandat al Presedintiei Romaniei la Consiliul Uniunii Europene.

- Ministrul Fondurilor Europene, Roxana Minzatu, a declarat ca Romania contractase pana in luna mai peste 800 de milioane de euro, bani proveniți din fonduri europene pentru a fi investiți in formarea cadrelor medicale, screening, in Ambulatorii și Unitați Primiri Urgențe, potrivit mediafax.Roxana…