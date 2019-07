Stiri pe aceeasi tema

- Philip Hammond, ministrul britanic de Finanțe, a anunțat ca va demisiona miercuri inainte ca Boris Johnson sa preia șefului Guvernului, in condițiile in care este de așteptat ca Johnson sa-l demita intrucat Hammond nu este dispus sa accepte un Brexit fara acord, transmite Reuters. ”Sunt sigur ca nu…

- Ministrul britanic de interne Sajid Javid isi va anunta oficial saptamana viitoare sprijinul pentru Boris Johnson in cursa pentru sefia Partidului Conservator si functia de prim-ministru, relateaza Sunday Times, potrivit Reuters. Johnson este favorit in aceasta cursa, in care mai este angrenat ministrul…

- Boris Johnson va propune Uniunii Europene un acord privind comertul liber post-Brexit și ieșirea Mari Britanii din UE pe 31 octombrie fara un acord daca acesta va fi respins. "Ceea ce a spus Boris a fost clar: Nu vom negocia din nou", a declarat Iain Duncan Smith, șeful de campanie a lui Boris Johnson.…

- Jeremy Hunt, ministru de Externe candidat pentru functia de premier britanic, a declarat ca va decide iesirea Marii Britanii din Uniunea Europeana la 31 octombrie, fara un acord, daca pana la inceputul acelei luni nu va exista nicio intelegere, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Ministrul japonez de Externe, Taro Kono, a declarat pentru BBC ca i-a sfatuit pe candidații pentru funcția de prim-ministru, Jeremy Hunt și Boris Johnson, sa evite ieșirea Marii Britanii din Uniunea Europeana fara un acord, potrivit Mediafax. Kono a mai spus ca firmele japoneze sunt „foarte…

- Viitorul prim-ministru al Marii Britanii trebuie sa fie o persoana „de încredere”, pentru a evita declanșarea de alegeri generale și a opririi procesului de Brexit, a declarat Jeremy Hunt, candidat pentru funcția de premier al Marii Britanii, citat de BBC. Jeremy Hunt, care ocupa…

- Ministrul de externe britanic Jeremy Hunt, unul dintre principalii candidati la succesiunea premierului demisionar Theresa May, a indicat luni ca ar accepta, desi cu parere de rau, o retragere a Marii Britanii din Uniunea Europeana fara un acord prealabil, dar si-a exprimat speranta ca se va ajunge…

- Ministrul de finante britanic Philip Hammond a apreciat ca va fi foarte dificil pentru succesorul premierului in exercitiu Theresa May sa evite vointa parlamentului si sa incerce sa scoata Marea Britanie din Uniunea Europeana fara un acord, relateaza duminica Reuters. Cativa dintre candidatii la functia…