Stiri pe aceeasi tema

- Sistemul antiracheta din Romania risca sa conduca la anularea Tratatului fortelor nucleare intermediare (INF), iar responsabilitatea apartine Statelor Unite, acuza Ministerul rus de Externe.- ]n curs de actualizare

- O noua scrisoare trimisa din SUA starnește valva in Romania. Dupa ce adresa trimisa de Rodolph Giuliani președintelui Klaus Iohannis, șefului PSD, Liviu Dragnea, și premierului Romaniei,Viorica Dancila, a starnit ample controverse, o noua scrisoare din SUA face valva. Kiki Skagen Munshi,…

- G. Maior: Scrisoarea lui Rudolph Giuliani reprezinta expresia unui lobby George Maior. Foto: Arhiva. Ambasadorul României în Statele Unite, George Maior, a afirmat ca scrisoarea transmisa de Rudolph Giuliani autoritatilor române reprezinta expresia unui lobby initiat de anumite…

- "Am vazut zilele trecute (...) cum oficiali din statul vecin, din Ungaria, incepand cu prim-ministrul Viktor Orban, (...) ne dau lectii despre cum trebuie sa ne tratam cetatenii romani (...). Viktor Orban a venit in Romania cu o abordare primitiva, jignitoare, de-a dreptul dispretuitoare la adresa…

- Presedintele Rusiei, Vladimir Putin, a exprimat ingrijorare, la intrevederea cu omologul sau american Donald Trump, in legatura cu "sistemul antibalistic global" al Statelor Unite, care include elemente instalate in Romania. "In calitatea de mari puteri nucleare, avem o responsabilitate…

- ​Presedintele Rusiei, Vladimir Putin, a exprimat ingrijorare, la intrevederea cu omologul sau american Donald Trump, in legatura cu "sistemul antibalistic global" al Statelor Unite, care include elemente instalate in Romania, potrivit Mediafax.

- Presedintele Rusiei, Vladimir Putin, a exprimat ingrijorare, la intrevederea cu omologul sau american, Donald Trump, in legatura cu sistemul antibalistic global al Statelor Unite, care include elemente instalate in Romania.știre in curs de actualizare

- Presedintele Rusiei, Vladimir Putin, a exprimat ingrijorare, la intrevederea cu omologul sau american Donald Trump, in legatura cu sistemul antibalistic global al Statelor Unite, care include elemente instalate in Romania.