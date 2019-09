Mike Pompeo: SUA vor să evite războiul cu Iranul Vorbind la postul de televiziune Fox News, Pompeo a adaugat ca presedintele Donald Trump va lua masuri daca aceste masuri de descurajare vor esua, iar acest lucru este bine inteles de conducerea iraniana. “Misiunea noastra este sa evitam razboiul. Ati vazut ce a anuntat vineri secretarul Esper, ducem forte suplimentare in regiune pentru descurajare si aparare”, a spus Pompeo. Secretarul de Stat a aratat ca ia masuri pentru a descuraja Teheranul, dar a adaugat ca Trump va lua masurile necesare daca Teheranul nu isi va schimba atitudinea. ”Daca masurile de descurajare nu… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

